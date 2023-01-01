Объектив Samyang AF 135mm f/1.8 Sony FE
Код товара : УТ-00058869
Артикул : ФС-00034967
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.8
Минимальная диафрагма
1:22
Число лепестков диафрагмы
11
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда, чехол
Описание
Светлый длиннофокусный объектив для портретной и предметной съемки, пейзажей, астрофотографии и многого другого. Высокая резкость по всему полю изображения плюс мягкое боке и почти полное отсутствие аберраций делают его замечательным выбором для любого сюжета. Оптическая схема была полностью переработана по сравнению со старой мануальной версией (MF 135mm f/2), теперь она включает несколько специальных элементов.
Фокусировка осуществляется достаточно быстро и плавно благодаря линейному шаговому мотору (Linear STM). Дыхание фокуса минимизировано, поэтому объектив хорошо подходит не только для фотографии, но и для видеосъемки. На корпусе также располагается ограничитель диапазонов фокусировки: ближний диапазон (0.69 - 2 м), дальний (1.5 м - бесконечность) и полный. Также имеется кнопка блокировки автофокуса, которую можно запрограммировать на другие функции. Переключатель М1 / М2 позволяет быстро переключаться между двумя режимами кольца фокусировки: управлением собственно фокусом или управлением диафрагмой. Для съемки звездного неба есть специальный режим Astro-Focus Mode.
Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.69 м, что открывает возможность снимать крупным планом (увеличение 1:4).
Корпус объектива защищен от попадания внутрь пыли и влаги с помощью нескольких уплотнительных колец.