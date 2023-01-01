Салфетка из микрофибры размером 15х15 см. Хорошо подходит для чистки оптики, дисплеев и других элементов фототехники. Плотный бархатный материал. После загрязнения салфетку можно выстирать и использовать повторно. В уголке салфетки нанесен логотип нашей компании.