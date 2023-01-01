Салфетка из микрофибры Яркий фотомаркет 15х15 см
Код товара : УТ-00050733
Артикул : Yarkiy
190 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Салфетка из микрофибры размером 15х15 см. Хорошо подходит для чистки оптики, дисплеев и других элементов фототехники. Плотный бархатный материал. После загрязнения салфетку можно выстирать и использовать повторно. В уголке салфетки нанесен логотип нашей компании.