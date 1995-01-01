RODE XDM-100 – это студийный USB-микрофон, полностью готовое решение для записи игр, онлайн-стримов, подкастов. В достаточно компактном корпусе находится сам микрофон, высококачественные предусилители Revolution Preamps и профессиональный аудиоинтерфейс с DSP-процессором сигнала – вам остается только подключить его к компьютеру через USB кабель. Это динамический микрофон с кардиоидной направленностью, который обладает низкой чувствительностью, что позволяет эффективно подавлять все посторонние шумы, включая щелчки мыши и клавиатуры, реверберацию (эхо) от стен комнаты и так далее. Поэтому XDM-100 отлично подходит для небольших помещений без специальной звукоизоляции и аудиоподготовки.

Микрофон выполнен в достаточно ярком дизайне с красным декоративным кольцом и красным поп-фильтром, который находится под металлической решеткой. Поскольку динамический микрофон необходимо располагать вплотную к лицу, в комплекте идет дополнительный поролоновый поп-фильтр, который можно снимать и очищать по мере загрязнения. Поп-фильтры сглаживают эффект от взрывных согласных звуков («б», «п» и так далее).

RODE XDM-100 обладает так называемым «эффектом близости» (Proximity Effect), свойственным для динамических микрофонов. Из-за того, что микрофон располагается очень близко, низкие частоты голоса усиливаются естественным образом, что придает звучанию дополнительную глубину и «плотность». Этот эффект очень любят использовать на радиостанциях, при записи профессиональных подкастов, озвучании аудиокниг и так далее – он создает комфортную и располагающую атмосферу.

Главные отличия XDM-100 от предыдущих похожих моделей Rode (например, PodMic USB или Podcaster) – это новые предусилители Revolution Preamps с исключительно низким уровнем собственного шума и продвинутый DSP-процессор с процессорами Aphex Aural Exiter и Big Bottom. Это специальные процессоры эффектов, ранее применявшиеся только в профессиональном производстве, которые берут на себя сложную многоуровневую обработку речи, вам остается только отрегулировать уровень эффекта. Aural Exiter отвечает за прозрачность и «искристость» средних и верхних частот, а Big Bottom – за глубину и плотность нижних. Управление осуществляется через специальное приложение Unify, которое можно скачать с сайта Rode. Помимо Aphex также доступны такие эффекты как, например, ВЧ-фильтр, пороговое шумоподавление (noise gate), компрессор. При желании вы также можете добавить спецэффекты, такие как реверберация, эхо, изменение высоты голоса или «голос робота».

И это не все, что умеет Unify: главное достоинство приложения заключается в максимально упрощенном, интуитивно понятном процессе сведения и разведения аудиопотоков из разных источников (звуки игры, микрофон, голосовой чат типа Discord, фоновая музыка, звуковые эффекты донатов и так далее). Все они выводятся на один экран для удобства регулировки уровня звука, также настраивается и вывод звука: к примеру, вы можете выдавать разные конфигурации аудио себе в наушники, зрителям стрима и друзьям-геймерам в Discord.

В комплекте с микрофоном идет антишоковый подвес («паук»), который отсекает звуковые помехи от постукиваний, ударов по столу. RODE XDM-100 оптимально использовать с кронштейнами-пантографами (Rode PSA1, PSA+), которые позволяют свободно регулировать положение микрофона.

Комплектация

Микрофон

Крепление PSM1 («паук»)

Кабель USB-C / USB-C 3 метра

Удлинитель для наушников 3 метра

Съемный поп-фильтр

Системные требования: MacOS 10.12 и выше, Windows 10 и выше