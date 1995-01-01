Описание

Rode XCM-50 – это компактный конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью, который позиционируется как модель для гейминга и стриминга, поэтому выполнен в ярком, дерзком дизайне с темно-красной решеткой и алой кнопкой громкости. Микрофон содержит в себе аудиоинтерфейс («звуковую карту»), поэтому для начала работы вам будет достаточно просто подключить его к вашему компьютеру через USB-C кабель.

Микрофон идет в комплекте с компактным настольным штативом, который позволяет регулировать угол наклона. Благодаря встроенному антишоковому подвесу эффективно подавляются шумы, идущие от поверхности стола (щелчки, стуки). Микрофон также обладает встроенным поп-фильтром, который сглаживает эффект от взрывных согласных звуков («б», «п» и так далее).

Rode XCM-50 – это высокочувствительный конденсаторный микрофон, поэтому его не нужно размещать вплотную – это может быть важно, если вы не хотите, чтобы микрофон закрывал половину лица во время записи стрима. С другой стороны, из-за своей высокой чувствительности он сильнее подхватывает эхо и посторонние шумы, поэтому для стриминга в небольших неподготовленных, неизолированных помещениях стоит рассмотреть динамический Rode XDM-100.

Главным отличием XCM-50 от предыдущих похожих моделей Rode (например, NT-USB Mini) стал продвинутый DSP-процессор с усилителями Aphex Aural Exiter и Big Bottom. Это специальные процессоры эффектов, которые придают голосу такую прозрачность, плотность и глубину, какую вы могли слышать в профессиональных радиотрансляциях или подкастах. Данные процессоры берут на себя сложную многоуровневую обработку звука, вам остается только отрегулировать уровень эффекта. Aural Exiter отвечает за прозрачность и «искристость» средних и верхних частот, а Big Bottom – за глубину и плотность нижних. Также доступны такие эффекты как, например, ВЧ-фильтр, который устраняет низкий гул от системного блока или кондиционеров, пороговое шумоподавление (noise gate), компрессор. При желании вы также можете добавить спецэффекты, такие как реверберация, эхо, изменение высоты голоса или «голос робота».

Вместе с микрофоном вы получите фирменное приложение Unify (загружается через сайт Rode), которое и делает возможным настройку всех перечисленных выше эффектов. Но это не все, что оно умеет: главное достоинство Unify заключается в максимально упрощенном, интуитивно понятном процессе сведения аудиопотоков из разных источников (звуки игры, поток с микрофона, поток из голосовых чатов типа Discord, фоновая музыка, звуковые эффекты донатов и так далее). Также настраивается и вывод звука: к примеру, вы можете выдавать разные настройки аудио себе в наушники, зрителям стрима и друзьям-геймерам в Discord.

Комплектация

Микрофон

Настольный штатив

Кабель USB-C / USB-C 3 метра

Удлинитель для наушников 3 метра

Адаптер 5/8" - 3/8"

Системные требования: MacOS 10.12 и выше, Windows 10 и выше.