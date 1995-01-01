RODE Wireless Micro Camera Kit - ультракомпактное решение «карманного» формата для записи чистого и качественного звука со смартфона или камеры. Устройство поддерживает как универсальное подключение к камерам, так и прямое соединение со смартфоном через USB-C без использования кабелей.

Комплект включает два передатчика с встроенными микрофонами, благодаря чему вы можете начать запись буквально за несколько секунд. Интеллектуальная технология GainAssist автоматически регулирует уровень звука, обеспечивая идеальное качество записи в любых условиях. А с учётом до 21 часа автономной работы (с зарядным кейсом) это идеальный вариант для съёмок «на ходу».

Ключевые особенности:

Ультракомпактный беспроводной микрофон

Встроенные микрофоны и автоматическое сопряжение для максимально простой работы

Приёмник для смартфона с прямым подключением без кабелей (только USB-C)

Версия Camera Kit включает приёмник с креплением cold shoe для универсальной совместимости с камерами

Запатентованная акустическая камера для максимально чистого и разборчивого звука с подавлением шума ветра

Технология GainAssist автоматически регулирует уровень звука для идеально сбалансированной записи

Компактный зарядный кейс обеспечивает до 21 часа автономной работы (с дополнительными подзарядками)

Лёгкий и минималистичный дизайн для незаметного размещения в кадре

В комплекте меховые ветрозащиты

Поддержка Bluetooth с функцией Direct Connect через приложение RØDE Capture

Совместимость с программами RØDE Central и RØDE Reporter

Wireless Micro Camera Kit - удобный и мощный инструмент для создателей контента, которым важно качество звука, мобильность и простота использования.

Без сложностей — только чистое творчество

Комплект Wireless Micro Camera Kit готов к работе прямо из коробки — устройства уже сопряжены между собой. Встроенные микрофоны, клипсы и магнитные крепления позволяют начать запись за считанные секунды. Никаких сложных настроек: просто подключите и записывайте чистый беспроводной звук для вашего контента.

Рассказывайте свою историю где угодно

Этот комплект - идеальный портативный инструмент для создателей контента в движении. Ультралёгкий и компактный корпус, влагозащищённый передатчик и до 21 часа работы от аккумулятора (с учётом зарядного кейса) делают его готовым к съёмке в любое время и в любом месте.

Просто закрепите и записывайте

Компактные передатчики с интегрированными клипсами легко крепятся к одежде — например, на воротник. Также можно использовать магнитные крепления для размещения практически в любом месте. Доступность в чёрном и белом цветах помогает сделать устройство максимально незаметным в кадре.

Всегда идеальное звучание

Комплект оснащён высококачественными встроенными микрофонами с уникальной акустической камерой, обеспечивающей чёткую и разборчивую запись речи с минимизацией шума ветра и взрывных согласных. Технология GainAssist автоматически регулирует уровень сигнала, гарантируя чистый и сбалансированный звук в любых условиях.

Расширяйте возможности записи

Wireless Micro Camera Kit поддерживает разные сценарии использования благодаря сменным приёмникам. Вы можете подключить звук напрямую к камере через компактный приёмник или записывать аудио на смартфон через USB-C приёмник, что даёт полную свободу в выборе рабочего процесса - от мобильной съёмки до профессионального продакшена.

Без приёмника — тоже работает

Благодаря поддержке Bluetooth, система может подключаться напрямую к смартфонам Apple через приложение RØDE Capture — без использования приёмника. Это особенно удобно для быстрых съёмок и работы «на ходу», позволяя записывать качественный беспроводной звук прямо на телефон.

Создавайте впечатляющий контент с RØDE Capture

RØDE Capture — это простое в использовании приложение для съёмки видео на iOS с продвинутыми возможностями. Оно позволяет управлять совместимыми микрофонами RØDE прямо из приложения и записывать профессиональный звук. Дополнительно доступен режим двойной камеры, позволяющий снимать одновременно с основной и фронтальной камеры (split screen или picture-in-picture).

Примечание:

Совместимо с устройствами iOS (iOS 16 и выше) при подключении через USB-C или напрямую.

Характеристики:

Тип: цифровая беспроводная система для записи звука на смартфоны и камеры

Материал: пластик (корпус), ABS / поликарбонат (приемники, кейс)

Характеристика направленности: всенаправленная

Частота работы: 2.4 ГГц

Цифровое преобразование: 24 бит / 48 кГц

Максимальное SPL: 135 дБ SPL

Дальность передачи: 100 м (прямая видимость)

Время работы: до 7 ч (21 ч с кейсом)

Питание: встроенный Li-Po аккумулятор, зарядка через кейс (5 В / 0.1 А)

Совместимость ОС: Android 11+, iOS 14+

Размер Передатчик (TX): 40 х 20 х 17 мм

Вес передатчика: 0.012 кг

Размер Приемника USB-C: 44 х 24 х 9 мм

Вес приемника USB-C: 0.006 кг

Размер Приемника DSLR: 45 х 17 х 28 мм

Вес приемника DSLR: 0.020 кг

Кейс для переноски: 97 х 58 х 28 мм

Вес кейса: 0.079 кг

Комплектация: