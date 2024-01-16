Комплект RODE Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
Код товара:УТ-00055233
Артикул:Vlogger Kit USB-C edition
Товар не найден
Характеристики
Капсюль0.5"
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Акустический принципградиент давления
Соотношение сигнал / шум, дБ74.5 дБ
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА19.5 дБА
Разрешение (для микрофонов с АЦП)24 бит, 44.1 или 48 кГц
Максимум звукового давления (SPL), дБ115 дБ
Комплектациямикрофон, ветрозащита меховая WS9, зажим для телефона, штатив, светодиодный осветитель MicroLED, диффузор, 8 цветных фильтров, USB кабель
Минимальная частотная характиристика, Гц20 Гц
Питаниеот телефона
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностькардиоидная
ПодключениеUSB-C
НаправленностьОднонаправленный
ШтекерUSB тип C
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПушка (направленный)
Описание
- Полный комплект для создания фильмов для устройств с USB-C
- Направленный микрофон для уменьшения фонового шума
- MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки
- Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования
- Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры
- Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм
Комплект Vlogger Kit USB-C содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на смартфон. Микрофон VideoMic Me-С подключается напрямую к вашему устройству, обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.
В комплект Vlogger Kit входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.