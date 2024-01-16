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Комплект RODE Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства

  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
Код товара:УТ-00055233
Артикул:Vlogger Kit USB-C edition

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Полный комплект для создания фильмов для устройств с USB-C
  • Направленный микрофон для уменьшения фонового шума
  • MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки
  • Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования
  • Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры
  • Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм

Комплект Vlogger Kit USB-C содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на смартфон. Микрофон VideoMic Me-С подключается напрямую к вашему устройству, обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.

В комплект Vlogger Kit входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.