Комплект RODE Vlogger Kit USB-C edition, для мобильного кинопроизводства
Код товара : УТ-00055233
Артикул : Vlogger Kit USB-C edition
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Питание
от телефона
Входы
USB (тип C)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
0.5"
Максимум звукового давления (SPL), дБ
115
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от телефона
Акустический принцип
градиент давления
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
24 бит, 44.1 или 48 кГц
Эквивалентный уровень шума, дБА
19.5
Комплектация
микрофон, ветрозащита меховая WS9, зажим для телефона, штатив, светодиодный осветитель MicroLED, диффузор, 8 цветных фильтров, USB кабель
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Питание
от телефона
Описание
- Полный комплект для создания фильмов для устройств с USB-C
- Направленный микрофон для уменьшения фонового шума
- MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки
- Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования
- Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры
- Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм
Комплект Vlogger Kit USB-C содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на смартфон. Микрофон VideoMic Me-С подключается напрямую к вашему устройству, обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.
В комплект Vlogger Kit входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.