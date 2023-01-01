Описание

Полный комплект для создания фильмов для устройств с USB-C

Направленный микрофон для уменьшения фонового шума

MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки

Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования

Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры

Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм

Комплект Vlogger Kit USB-C содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на смартфон. Микрофон VideoMic Me-С подключается напрямую к вашему устройству, обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.

В комплект Vlogger Kit входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.