Универсальный комплект для создания фильмов

Направленный микрофон VideoMicro с антивибрационным креплением для уменьшения фонового шума

DCS-1 двойной холодный "башмак" в комплекте

MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки

Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования

Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры

Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм

Комплект Vlogger Kit Universal содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на вашем устройстве. Микрофон VideoMicro подключается с помощью кабеля и устанавливается на DCS-1 (двойной холодный башмак), обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.

В комплект Vlogger Kit Universal входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.