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Комплект RODE Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства

  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
  • Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
Код товара:УТ-00055231
Артикул:Vlogger Kit Universal

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Универсальный комплект для создания фильмов
  • Направленный микрофон VideoMicro с антивибрационным креплением для уменьшения фонового шума
  • DCS-1 двойной холодный "башмак" в комплекте
  • MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки
  • Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования
  • Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры
  • Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм

Комплект Vlogger Kit Universal содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на вашем устройстве. Микрофон VideoMicro подключается с помощью кабеля и устанавливается на DCS-1 (двойной холодный башмак), обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.

В комплект Vlogger Kit Universal входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.