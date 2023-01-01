Комплект RODE Vlogger Kit Universal, для мобильного кинопроизводства
Код товара : УТ-00055231
Артикул : Vlogger Kit Universal
14 400 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Питание
от камеры или мобильного устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
75
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
0.5"
Максимум звукового давления (SPL), дБ
140
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от камеры или мобильного устройства
Чувствительность
-33 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па @ 94 дБ SPL, 1 кГц)
Акустический принцип
градиент давления
Электронная схема
полевой транзистор (JFET)
Комплектация
микрофон, кабель SC7 (TRS-TRRS), ветрозащита меховая, подвес Rycote Lyre, площадка Rode DCS-1 Dual Cold Shoe Mount, держатель для телефона, штатив, светодиодный осветитель MicroLED, диффузор, 8 цветных фильтров, USB кабель
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
100
Приемник
Питание
от камеры или мобильного устройства
Описание
- Универсальный комплект для создания фильмов
- Направленный микрофон VideoMicro с антивибрационным креплением для уменьшения фонового шума
- DCS-1 двойной холодный "башмак" в комплекте
- MicroLED light обеспечивает более четырех часов работы без подзарядки
- Трехпозиционный штатив для мобильного или стационарного использования
- Штатив с шаровой головкой для точного позиционирования камеры
- Цельнометаллическое крепление с прорезиненными ручками для телефона шириной от 65 до 85 мм
Комплект Vlogger Kit Universal содержит все необходимое для получения профессиональных результатов при съемке на вашем устройстве. Микрофон VideoMicro подключается с помощью кабеля и устанавливается на DCS-1 (двойной холодный башмак), обеспечивая четкий, чистый звук для любого приложения. Крепление SmartGrip надежно фиксирует ваше устройство и легко подключается к штативу Tripod 2 для портативного или настольного использования, а MicroLED гарантирует, что все ваши снимки будут идеально освещены.
В комплект Vlogger Kit Universal входит зажим для микрофона, обеспечивающий безопасность микрофона, и меховая ветрозащита, подходящая для съемок на открытом воздухе и в неблагоприятных погодных условиях.