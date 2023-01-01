Описание

Компактный направленный микрофон Rode VideoMic Me предназначен для повышения качества видеозаписи на мобильные устройства. Микрофон устанавливается прямо в гарнитурный разъем на вашем смартфоне или планшете. Он создан для iPhone и iPad, но совместим и с устройствами на базе Android, а также и с другими, менее распространенными системами (Windows Phone и т.д.*). Благодаря кардиоидной диаграмме направленности VideoMic Me приглушает звук, идущий с боков и сзади, позволяя усилить сигнал от того объекта, который вы на самом деле снимаете. Вторая основная беда съемки на смартфон - шум ветра, который может записываться и как низкочастотный гул, и как свист, что всегда раздражает. Пушистая ветрозащита, идущая в комплекте, избавит вас от этой головной боли. Настраиваемый держатель позволяет направить микрофон как в сторону основной камеры, так и на себя, для записи видео-селфи. Сзади на корпусе располагается гнездо для наушников, которое позволяет вам слышать звук так, как он записывается на камеру.**

* должен быть совместим, но не тестировался.

** Мониторинг с помощью наушников может быть не доступен, в зависимости от используемого приложения. Некоторые приложения требуют вручную включить опцию «Playthrough».

Rode VideoMic Me не требует установки специальных приложений и не требует дополнительного питания. Просто вставьте его в гарнитурный разъем и начинайте съемку. Качество записи соответствует микрофону VideoMicro - по сути, это и есть VideoMicro, только без антивибрационного подвеса и с адаптированным для мобильных устройств штекером. Как и у большинства направленных микрофонов, звук записывается в моно (для стереозаписи гарнитурный разъем не подходит в принципе). Обратите внимание, VideoMic Me не подойдет для записи звука на фотоаппараты или видеокамеры, для них мы рекомендуем использовать VideoMicro или другие микрофоны Rode.

Подробнее о совместимости: Rode VideoMic Me изначально создавался с учетом специфики Apple iPhone и iPad и тестировался на корректную работу с этими устройствами. Технически он совместим и с мобильными устройствами на базе Android, Windows Phone и других операционных систем, однако из-за их многообразия гарантировать 100% совместимость со всем диапазоном устройств невозможно:

Гарнитурное гнездо (вход для наушников) должно располагаться на противоположной стороне от камеры, в противном случае ветрозащита будет закрывать собой камеру. Микрофон может подхватывать помехи от модуля сотовой связи, в зависимости от его расположения в устройстве. Если при записи записываются помехи, рекомендуется перевести устройство в режим полета. При этом, если настройки позволяют, Wi-Fi и Bluetooth можно не выключать, эти виды связи помех не создают. Всегда используйте ветрозащиту при съемке на улице, а также в больших помещениях с ощутимыми потоками воздуха (сквозняками).

Расширенная гарантия: зарегистрируйте покупку на сайте Rode и получите расширенную гарантию производителя: 2 года.

Акустический принцип: Градиент давления

Активная электроника: Преобразователь выходного сопротивления на полевом транзисторе

Размер капсюля: 0.5 дюйма

Диаграмма направленности: Кардиоидная

Частотный диапазон: 100 Гц - 20 кГц

Максимум звукового давления (SPL): 140 дБ

Чувствительность: -33.0 дБ (22.00 мВ @ 94 дБ SPL)

А-взвешенный эквивалент уровня шума: 20 дБ-A

Вес: 34 г

Размеры: 38 x 21 x 80 мм

Разъем: 3.5 мм (TRRS)