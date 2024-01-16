Описание

Rode Stereo VideoMic Pro Rycote - отличное решение для записи объемного, глубокого стереозвука с захватом мельчайших деталей. Этот микрофон предназначен для таких задач, как запись репортажа с места событий (праздников, фестивалей), уличных или театральных выступлений, акустических концертов. Благодаря высококачественной электронике и паре двунаправленных 0.5" капсюлей он создает у зрителя превосходный «эффект присутствия» даже при простой установке прямо на камеру. Антивибрационный подвес Rycote Lyre гасит все щелчки и стуки, связанные с перемещением камеры. Его также можно использовать в качестве настольного микрофона при записи интервью или беседы с несколькими действующими лицами (при условии тишины в студии). Кардиоидная диаграмма направленности означает, что микрофон захватывает звук в основном из передней полусферы, отсекая большую часть звуков сзади.

Rode Stereo VideoMic Pro Rycote - вторая, улучшенная версия оригинального Stereo VideoMic Pro. Изменения следующие:

более чувствительные капсюли с меньшим уровнем собственного шума

улучшенная поролоновая ветрозащита

термопластиковый подвес Rycote Lire: не ломается, не рвется, не изнашивается со временем

улучшенное экранирование кабеля и микрофона в целом - защищает от близких источников Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи

кевларовое усиление кабеля для защиты от разрыва

Rode Stereo VideoMic Pro может устанавливаться прямо в башмак камеры или на различные держатели со штативными винтами 3/8". Используя переходник SC4 его можно подключить напрямую к гарнитурному разъему смартфона.

Rode Stereo VideoMic Pro, как и многие другие видеомикрофоны Rode, использует в качестве источника питания батарейку 9В («Крона»). Такое решение, не самое удобное на первый взгляд, делает микрофон независимым от качества питания, подаваемого камерой (или другим записывающим устройством): в случае использование фотоаппаратов, смартфонов и бюджетных рекордеров качество питания может очень сильно варьироваться. Микрофон имеет встроенный аттенюатор -10 дБ / 0 / +20 дБ. Положение +20 дБ позволяет значительно повысить чувствительность микрофона и снизить предусиление на камере. Фотокамеры, как правило, используют низкобюджетные аудиосхемы, генерирующие значительные помехи, поэтому повышение чувствительности на микрофоне и понижение на камере может положительно повлиять на общее качество звука. Микрофон также имеет встроенный подключаемый фильтр нижних частот (75 Гц), который позволит избавиться от низкого гула от автомобильных моторов и различной бытовой и офисной техники. Для использования на открытом воздухе настоятельно рекомендуется докупить пушистую ветозащиту Rode Deadkitten, поскольку стандартная защита из пенополиуретана не полностью защищает от сильного ветра.

Расширенная гарантия: зарегистрируйте покупку на сайте Rode и получите расширенную гарантию производителя: 10 лет.

Технические характеристики:

Принцип акустики: градиент давления

Направленность: кардиоидная (XY)

Капсюль: 0.5" (два)

Частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц.

Низкочастотный фильтр: есть, 75 Гц

Выходное сопротивление: 200 Ом

Уровень чувствительности: -38 дБ

Максимум звукового давления (SPL): 134 дБ

Эквивалентный уровень шума: 18 дБ-А

Соотношение сигнал / шум: 76дБА SPL

Питание: 9В («Крона»)

Коннектор: 3.5 мм TRS

Вес (без питания): 116 г

Размеры: 8 х 11.5 х 13.4 см