Микрофон RODE Stereo VideoMic Pro Rycote, накамерный, стерео, 3.5 мм
Код товара : УТ-00015373
Артикул : Stereo VideoMic Pro
Расширенная гарантия Rode 10 лет
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Инструкции и документы
Характеристики
Микрофон
Число каналов
2
ВЧ фильтр
Есть
Электронная схема
полевой транзистор (JFET)
Акустический принцип
градиент давления
Комплектация
микрофон с установленной поролоновой ветрозащитой, антишоковым креплением и встроенным аудиокабелем
Питание
батарейка 9В («Крона»), около 100 часов
Выходное сопротивление
200 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ
134
Регулировка уровня звука
-10, 0, +20 дБ
Максимальная частотная характиристика, Гц
20000
Капсюль
0.50" х 2
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Соотношение сигнал / шум, дБ
76
Чувствительность
-38 дБ +/- 2 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 94 дБ SPL, 1 кГц)
Вес
116 г
Минимальная частотная характиристика, Гц
40
Передатчик
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Основные
Направленность
Однонаправленный
Описание
Rode Stereo VideoMic Pro Rycote - отличное решение для записи объемного, глубокого стереозвука с захватом мельчайших деталей. Этот микрофон предназначен для таких задач, как запись репортажа с места событий (праздников, фестивалей), уличных или театральных выступлений, акустических концертов. Благодаря высококачественной электронике и паре двунаправленных 0.5" капсюлей он создает у зрителя превосходный «эффект присутствия» даже при простой установке прямо на камеру. Антивибрационный подвес Rycote Lyre гасит все щелчки и стуки, связанные с перемещением камеры. Его также можно использовать в качестве настольного микрофона при записи интервью или беседы с несколькими действующими лицами (при условии тишины в студии). Кардиоидная диаграмма направленности означает, что микрофон захватывает звук в основном из передней полусферы, отсекая большую часть звуков сзади.
Rode Stereo VideoMic Pro Rycote - вторая, улучшенная версия оригинального Stereo VideoMic Pro. Изменения следующие:
- более чувствительные капсюли с меньшим уровнем собственного шума
- улучшенная поролоновая ветрозащита
- термопластиковый подвес Rycote Lire: не ломается, не рвется, не изнашивается со временем
- улучшенное экранирование кабеля и микрофона в целом - защищает от близких источников Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи
- кевларовое усиление кабеля для защиты от разрыва
Rode Stereo VideoMic Pro может устанавливаться прямо в башмак камеры или на различные держатели со штативными винтами 3/8". Используя переходник SC4 его можно подключить напрямую к гарнитурному разъему смартфона.
Rode Stereo VideoMic Pro, как и многие другие видеомикрофоны Rode, использует в качестве источника питания батарейку 9В («Крона»). Такое решение, не самое удобное на первый взгляд, делает микрофон независимым от качества питания, подаваемого камерой (или другим записывающим устройством): в случае использование фотоаппаратов, смартфонов и бюджетных рекордеров качество питания может очень сильно варьироваться. Микрофон имеет встроенный аттенюатор -10 дБ / 0 / +20 дБ. Положение +20 дБ позволяет значительно повысить чувствительность микрофона и снизить предусиление на камере. Фотокамеры, как правило, используют низкобюджетные аудиосхемы, генерирующие значительные помехи, поэтому повышение чувствительности на микрофоне и понижение на камере может положительно повлиять на общее качество звука. Микрофон также имеет встроенный подключаемый фильтр нижних частот (75 Гц), который позволит избавиться от низкого гула от автомобильных моторов и различной бытовой и офисной техники. Для использования на открытом воздухе настоятельно рекомендуется докупить пушистую ветозащиту Rode Deadkitten, поскольку стандартная защита из пенополиуретана не полностью защищает от сильного ветра.
Расширенная гарантия: зарегистрируйте покупку на сайте Rode и получите расширенную гарантию производителя: 10 лет.
Технические характеристики:
Принцип акустики: градиент давления
Направленность: кардиоидная (XY)
Капсюль: 0.5" (два)
Частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц.
Низкочастотный фильтр: есть, 75 Гц
Выходное сопротивление: 200 Ом
Уровень чувствительности: -38 дБ
Максимум звукового давления (SPL): 134 дБ
Эквивалентный уровень шума: 18 дБ-А
Соотношение сигнал / шум: 76дБА SPL
Питание: 9В («Крона»)
Коннектор: 3.5 мм TRS
Вес (без питания): 116 г
Размеры: 8 х 11.5 х 13.4 см