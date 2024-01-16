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Кабель RODE SC8, 3.5 мм TRS / TRS, 6 м

Код товара:УТ-00027543
Артикул:SC8

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Rode SC8 - микрофонный кабель длиной 6 метров, позволяющий вынести микрофон от камеры поближе к снимаемому объекту (на микрофонную удочку, стойку или настольный держатель), что значительно снижает уровень окружающего шума без ощутимых затрат, связанных с использованием радиосистем. Качественное экранирование гарантирует защиту от помех, связанных с радиоволнами и другими видами электромагнитного излучения. Из микрофонов линейки Rode данный удлинитель совместим с VideoMicro, VideoMic GO, VideoMic Pro Plus и Stereo VideoMic X, возможно использование и с микрофонами других производителей. Позолоченные контакты обеспечивают наилучшее качество передачи сигнала.

  • Длина: 6 метров
  • Штекеры: 3.5 мм TRS / 3.5 мм TRS