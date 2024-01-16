Настольный держатель для микрофона, предназначенный для радио-, телевещания, студийной записи и домашнего использования. Держатель вращается на 360°, досягаемость по горизонтали до 82 см, по вертикали – до 84 см. В комплекте 3 застежки-велкро («липучки») для фиксации кабеля и струбцинный зажим и винтовая вставка для столешницы. Зажим подходит для поверхностей толщиной до 55 мм, вставка - до 70 мм. PSA1 удерживает микрофоны весом от 700 до 1100 г. Рекомендуемые модели: Rode Podcaster и Procaster. Антивибрационный подвес PSM1 продается отдельно.