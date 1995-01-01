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Микрофон RODE NTG-2, направленный, моно, XLR

  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
  • NTG-2, направленный, моно, XLR
Код товара:УТ-00023716
Артикул:NTG-2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Rode NTG2 – легкий конденсаторный микрофон-пушка, разработанный для использования на съемочной площадке теле-, кино- или видеопроизводства. Широкий частотный диапазон, низкий уровень собственного шума и прозрачная детальность аудиозаписи в сочетании с небольшим весом делает его идеальным микрофоном для использования на удочке. NTG2 поддерживает питание от 1 батарейки типа АА, что позволяет использовать его с камерами, не дающими фантомного питания (фотоаппараты с видеозаписью). В комплекте с NTG-2 идет простое крепление RM5 (на стойку или удочку), поролоновая ветрозащита WSVM и мягкий чехол. Для записи на улице рекомендуется приобрести меховую ветрозащиту (WS6 или Deadcat). Антивибрационное крепление также не включено: для установки в башмак камеры рекомендуем крепление SM3, для установки на стойку или удочку – SM4, для установки в кольцевой зажим видеокамеры – SM5.

Обратите внимание: аудиокабель не входит в комплект.

Важно: не рекомендуется использовать NTG2 с Ni-MH аккумуляторами 1.2 В, разница в напряжении может сказаться на качестве записи. Используйте одноразовые щелочные или литиевые батарейки АА.

Примеры звукозаписи можно послушать здесь: https://soundcloud.com/rodemics/sets/ntg2

Технические характеристики:

  • Акустическое исполнение: линейной направленности (line gradient)
  • Капсюль: 0.5"
  • Электронная схема: JFET полевой транзистор со сбалансированным трансформатором
  • Направленность: Суперкардиоидная
  • Выход: XLR 3-pin
  • Питание: Фантомное 48 В или АА 1.5 В
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Выходное сопротивление: фантомное питание: 250 Ом, АА батарейка: 350 Ом
  • Соотношение сигнал/шум: 76 дБ SPL (A — взвешенный на IEC651)
  • Собственный шум: 18 дБ SPL (A — взвешенный на IEC651)
  • Динамический диапазон: 113 дБ SPL
  • Максимальное звуковое давление: 131 дБ SPL (@ 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)
  • Максимальное выходное напряжение: 6.9 мВ (@ 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)
  • Чувствительность: -36 дБ 1 В/Па (25 мВ @ 94 дБ SPL) +/- 2 дБ @ 1 кГц
  • Размеры: 280 х 22 мм
  • Вес: 161 г

Страна производства: Австралия. При регистрации покупки на сайте Rode предоставляется расширенная 10-летняя гарантия производителя.