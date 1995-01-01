Rode NTG2 – легкий конденсаторный микрофон-пушка, разработанный для использования на съемочной площадке теле-, кино- или видеопроизводства. Широкий частотный диапазон, низкий уровень собственного шума и прозрачная детальность аудиозаписи в сочетании с небольшим весом делает его идеальным микрофоном для использования на удочке. NTG2 поддерживает питание от 1 батарейки типа АА, что позволяет использовать его с камерами, не дающими фантомного питания (фотоаппараты с видеозаписью). В комплекте с NTG-2 идет простое крепление RM5 (на стойку или удочку), поролоновая ветрозащита WSVM и мягкий чехол. Для записи на улице рекомендуется приобрести меховую ветрозащиту (WS6 или Deadcat). Антивибрационное крепление также не включено: для установки в башмак камеры рекомендуем крепление SM3, для установки на стойку или удочку – SM4, для установки в кольцевой зажим видеокамеры – SM5.

Обратите внимание: аудиокабель не входит в комплект.

Важно: не рекомендуется использовать NTG2 с Ni-MH аккумуляторами 1.2 В, разница в напряжении может сказаться на качестве записи. Используйте одноразовые щелочные или литиевые батарейки АА.

Примеры звукозаписи можно послушать здесь: https://soundcloud.com/rodemics/sets/ntg2

Технические характеристики:

Акустическое исполнение: линейной направленности (line gradient)

Капсюль: 0.5"

Электронная схема: JFET полевой транзистор со сбалансированным трансформатором

Направленность: Суперкардиоидная

Выход: XLR 3-pin

Питание: Фантомное 48 В или АА 1.5 В

Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц

Выходное сопротивление: фантомное питание: 250 Ом, АА батарейка: 350 Ом

Соотношение сигнал/шум: 76 дБ SPL (A — взвешенный на IEC651)

Собственный шум: 18 дБ SPL (A — взвешенный на IEC651)

Динамический диапазон: 113 дБ SPL

Максимальное звуковое давление: 131 дБ SPL (@ 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)

Максимальное выходное напряжение: 6.9 мВ (@ 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)

Чувствительность: -36 дБ 1 В/Па (25 мВ @ 94 дБ SPL) +/- 2 дБ @ 1 кГц

Размеры: 280 х 22 мм

Вес: 161 г

Страна производства: Австралия. При регистрации покупки на сайте Rode предоставляется расширенная 10-летняя гарантия производителя.