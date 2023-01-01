Микрофон RODE Lavalier петличный
Код товара : УТ-00050549
Артикул : Lavalier
25 470 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
1 грамм и 5 грамм с держателем, без кабеля
Питание
минимум 2В ~макс 5В или через RØDE XLR 48Вольт адаптер
Входы
Mini jack (3,5 мм)
Микрофон
Выходное сопротивление
3 кОм
Максимальное выходное напряжение
189,0 мВ (при 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)
Соотношение сигнал / шум, дБ
69
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Капсюль
0,10" (0,254 мм)
Максимум звукового давления (SPL), дБ
110
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
минимум 2В ~макс 5В или через RØDE XLR 48Вольт адаптер
Чувствительность
-33.5 dB на 1V/Pa (1.6 mV @ 94 dB SPL) ± 3 dB @ 1 kHz
Акустический принцип
постоянно поляризованный
Эквивалентный уровень шума, дБА
25
Электронная схема
JFET-преобразователь импеданса
Вес
1 грамм и 5 грамм с держателем, без кабеля
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
60
Приемник
Вес
1 грамм и 5 грамм с держателем, без кабеля
Питание
минимум 2В ~макс 5В или через RØDE XLR 48Вольт адаптер
Описание
Где бы вам не пришлось работать: в телевизионном шоу или на сцене перед 20.000 тысячной аудиторией, читаете ли вы лекцию или берете интервью - все ваши задачи надежно и точно решит петличный микрофон LAVALIER.
Микрофон поставляется с влагозащитным поп фильтром и «меховой» ветрозащитой в водонепроницаемом кейсе защищающем микрофон, кабель и аксессуары при хранении.
В отличии от многих микрофонов, подключаемых только к одному типу приборов, LAVALIER оснащен уникальной системой разъемов MiCon, позволяющей быстро и дешево заменить разъем и подключить микрофон к микшеру или радиосистеме производства AKG, AudioTechnica, Sennheiser, Shure.