Микрофон RODE Lavalier петличный
Код товара:УТ-00050549
Артикул:Lavalier
Товар не найден
Характеристики
Капсюль0,10" (0,254 мм)
Число каналов1
ВЧ фильтрНет
Электронная схемаJFET-преобразователь импеданса
Акустический принциппостоянно поляризованный
Соотношение сигнал / шум, дБ69dB
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Эквивалентный уровень шума, дБА25 dBA
Максимальное выходное напряжение189,0 мВ (при 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)
Выходное сопротивление3 Ом
Максимум звукового давления (SPL), дБ110 дБ
Вес1 грамм и 5 грамм с держателем, без кабеля
Чувствительность-33.5 dB на 1V/Pa (1.6 mV @ 94 dB SPL) ± 3 dB @ 1 kHz
Комплектациямикрофонный капсюль, влагостойкий поп-фильтр, меховая ветрозащита, съёмный экранированный кабель (кевларовая оплетка), прищепка-крокодильчик, инструмент для подключения кабеля, влагозащищенный ударостойкий кейс
Минимальная частотная характиристика, Гц60 Гц
Размеры12,00 х 4,50 х 4,50 мм
Питаниеминимум 2В ~макс 5В или через RØDE XLR 48Вольт адаптер
Максимальная частотная характиристика, Гц18 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ВходыMini jack (3,5 мм)
НаправленностьВсенаправленный
Запись звукаМоно
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Где бы вам не пришлось работать: в телевизионном шоу или на сцене перед 20.000 тысячной аудиторией, читаете ли вы лекцию или берете интервью - все ваши задачи надежно и точно решит петличный микрофон LAVALIER.
Микрофон поставляется с влагозащитным поп фильтром и «меховой» ветрозащитой в водонепроницаемом кейсе защищающем микрофон, кабель и аксессуары при хранении.
В отличии от многих микрофонов, подключаемых только к одному типу приборов, LAVALIER оснащен уникальной системой разъемов MiCon, позволяющей быстро и дешево заменить разъем и подключить микрофон к микшеру или радиосистеме производства AKG, AudioTechnica, Sennheiser, Shure.