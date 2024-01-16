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Микрофон RODE Lavalier петличный

  • Lavalier петличный
  • Lavalier петличный
  • Lavalier петличный
  • Lavalier петличный
  • Lavalier петличный
  • Lavalier петличный
  • Lavalier петличный
Код товара:УТ-00050549
Артикул:Lavalier

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Где бы вам не пришлось работать: в телевизионном шоу или на сцене перед 20.000 тысячной аудиторией, читаете ли вы лекцию или берете интервью - все ваши задачи надежно и точно решит петличный микрофон LAVALIER.

Микрофон поставляется с влагозащитным поп фильтром и «меховой» ветрозащитой в водонепроницаемом кейсе защищающем микрофон, кабель и аксессуары при хранении.

В отличии от многих микрофонов, подключаемых только к одному типу приборов, LAVALIER оснащен уникальной системой разъемов MiCon, позволяющей быстро и дешево заменить разъем и подключить микрофон к микшеру или радиосистеме производства AKG, AudioTechnica, Sennheiser, Shure.