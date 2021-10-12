Описание

Lavalier II – это высококачественный петличный микрофон, который идеально подходит для самых требовательных аудио- и видео задач. Благодаря революционному низкопрофильному дизайну, превосходному качеству звука и профессиональным возможностям, Lavalier II обеспечивает максимальную производительность в телевизионном вещании и кинопроизводстве, в подкастинге, создании контента для Youtube и соцсетей. Lavalier II идеально сочетается с широким спектром аудиоустройств, включая RØDE Wireless GO II и AI-Micro, а также поставляется с комплектом аксессуаров премиум-класса.

Основные характеристики

Премиальный микрофон lavalier для высококачественной записи звука

Революционный низкопрофильный дизайн и сверхкомпактный монтажный зажим

Неброский и легко скрываемый

Качество звука вещательного уровня с плоской частотной характеристикой и всенаправленной полярной диаграммой направленности

Широко распространенный разъем 3.5 мм TRS (мини-джек)

Экранированный кабель в прочной оплетке, усиленной кевларом

Lavalier II поставляется с набором аксессуаров премиум-класса, которые помогут вам запечатлеть лучший звук в любой ситуации.