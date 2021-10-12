Микрофон RODE Lavalier II, петличный
Код товара : УТ-00072784
Артикул : Lavalier II
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Lavalier II – это высококачественный петличный микрофон, который идеально подходит для самых требовательных аудио- и видео задач. Благодаря революционному низкопрофильному дизайну, превосходному качеству звука и профессиональным возможностям, Lavalier II обеспечивает максимальную производительность в телевизионном вещании и кинопроизводстве, в подкастинге, создании контента для Youtube и соцсетей. Lavalier II идеально сочетается с широким спектром аудиоустройств, включая RØDE Wireless GO II и AI-Micro, а также поставляется с комплектом аксессуаров премиум-класса.
Основные характеристики
- Премиальный микрофон lavalier для высококачественной записи звука
- Революционный низкопрофильный дизайн и сверхкомпактный монтажный зажим
- Неброский и легко скрываемый
- Качество звука вещательного уровня с плоской частотной характеристикой и всенаправленной полярной диаграммой направленности
- Широко распространенный разъем 3.5 мм TRS (мини-джек)
- Экранированный кабель в прочной оплетке, усиленной кевларом
Lavalier II поставляется с набором аксессуаров премиум-класса, которые помогут вам запечатлеть лучший звук в любой ситуации.
- Высококачественный поп-фильтр для предотвращения нежелательных шумов ветра или помех при записи
- Пушистая мини ветрозащита для записи на открытом воздухе в условиях сильного ветра
- Сверхкомпактный и универсальный монтажный зажим для размещения Lavalier II на одежде или предметах (включает в себя разъемы для управления кабелем)
- Цветные идентификационные метки для персонального использования
- Удобный чехол на молнии для хранения ваших микрофонов и аксессуаров в безопасности и порядке
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