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Петличный микрофон RODE Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый

  • Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый
  • Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый
  • Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый
  • Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый
  • Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый
  • Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый
  • Lavalier GO White, c разъёмом TRS 3,5мм, белый
Код товара:УТ-00054611
Артикул:Lavalier GO White

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Lavalier GO - это микрофон-петличка профессионального уровня, разработанный в качестве дополнения к беспроводной системе RØDE Wireless GO. Стандартный мини-джек 3.5 мм TRS позволяет также подключить этот микрофон к большинству записывающих устройств с соответствующим входом (рекордеры, камеры, другие беспроводные передатчики и так далее). Миниатюрный всенаправленный капсюль диаметром 4.5 мм отличается малозаметностью и при необходимости может быть легко замаскирован под одеждой.

Для уменьшения шума ветра и вокальных «взрывных» согласных («б», «т» и «п») в комплекте идет поролоновая защита, меховую можно приобрести отдельно. Для для быстрого и простого крепления в коробке есть прочный зажим-крокодильчик со встроенным держателем кабеля. Кабель длиной 1.2 м усилен кевларом для максимальной прочности.