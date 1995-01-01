Держатель для отражателей Raylab RL-RH01, 65-175 см
Код товара:УТ-00066692
Артикул:RL-RH01
Код товара:УТ-00066692
Артикул:RL-RH01
Держатель Raylab RL-RH01 предназначен для складных отражателей и диффузоров на стальной пружине. Он оснащен креплением на стандартную студийную стойку с «пальцем» 5/8". Длина телескопической штанги регулируется в диапазоне от 65 до 175 см. Максимальная нагрузка – 1 кг. Для крепления отражателей на штанге размещены два пластиковых пружинных зажима. Конструкция позволяет легко регулировать угол наклона отражателя в зависимости от требуемого эффекта и освещения (для отражателей прямоугольной формы). Максимальный угол наклона - 120°.
Держатель Raylab RL-RH01 предназначен для складных отражателей и диффузоров на стальной пружине. Он оснащен креплением на стандартную студийную стойку с «пальцем» 5/8". Длина телескопической штанги регулируется в диапазоне от 65 до 175 см. Максимальная нагрузка – 1 кг. Для крепления отражателей на штанге размещены два пластиковых пружинных зажима. Конструкция позволяет легко регулировать угол наклона отражателя в зависимости от требуемого эффекта и освещения (для отражателей прямоугольной формы). Максимальный угол наклона - 120°.
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