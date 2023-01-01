Описание

Держатель отражателя с креплением на стандартную стойку с креплением 5/8". Крепежный узел с поворотной зубчатой муфтой позволяет отрегулировать наклон штанги держателя. Длина телескопической штанги: от 70 до 170 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя. Штанга изготовлена из алюминия, муфта и фиксаторы отражателя – из ударопрочного пластика.

Подходит для отражателей шириной от 56 до 150 см.