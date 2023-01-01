Держатель для отражателей Raylab RL-RH01, 70-175 см, с муфтой
Код товара : УТ-00066692
Артикул : RL-RH01
1 890 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель отражателя с креплением на стандартную стойку с креплением 5/8". Крепежный узел с поворотной зубчатой муфтой позволяет отрегулировать наклон штанги держателя. Длина телескопической штанги: от 70 до 170 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя. Штанга изготовлена из алюминия, муфта и фиксаторы отражателя – из ударопрочного пластика.
Подходит для отражателей шириной от 56 до 150 см.