Ricoh GR IV Monochrome – модификация GR IV с чёрно-белым сенсором. Как и все камеры серии GR, она продолжает следовать базовым концепциям, заложенным в предыдущих моделях. Это высокое качество изображения, быстрое время отклика камеры и, конечно же, компактность. Благодаря отсутствию цветного фильтра и процесса интерполяции, необходимых для получения цветных фотографий, камера в полной мере использует возможности объектива, обеспечивая точное воспроизведение тональных переходов для создания настоящего классического монохромного изображения. Встроенный отключаемый красный фильтр обеспечивает больший контраст, а новые опции управления изображением Image Control, адаптированные для монохромной съёмки, позволяют пользователям добиться большей выразительности и эмоциональности получаемых фотографий.

Монохромная матрица

Ricoh GR IV Monochrome оснащена КМОП-сенсором формата APS-C, специально разработанным для монохромной съёмки, который позволяет делать фотографии с разрешением приблизительно 25,7 Мп. В отличие от чёрно-белых изображений, полученных с помощью обычного цветного сенсора (в этом сслучае каждый пиксель сначала улавливает свет, прошедший через красный (R), зеленый (G) и синий (B) цветной фильтр, а затем информация об этом интерполируется для создания цветного изображения, после чего результат обратно преобразуется в монохромный), чёрно-белый сенсор напрямую фиксирует информацию о яркости объекта съёмки. Поскольку сенсор получает информацию непосредственно о свете, прошедшим через объектив, он обеспечивает чёткое воспроизведение оттенков серого с богатыми тональными градациями. Кроме того, он позволяет создавать фотографии с подчеркнутой, ярко выраженной зернистостью при съёмке на экстремально высоких значениях ISO.

Поддержка различных стилей монохромного изображения

Ricoh GR IV Monochrome, как и другие камеры семейства GR, имеет специальные встроенные опции управления изображением Image Control, однако в данном случае адаптированные для чёрно-белой съёмки. Благодаря им пользователю доступны различные стили монохромных фотографий. Так, в режиме Solid используется жёсткая тональная кривая для получения чёткого изображения и воспроизведения краев с повышенной резкостью. Режим Grainy позволяет добиться сильно выраженного эффекта плёночного зерна, который хорошо заметен даже при просмотре фотографий на экране смартфона.

Высокие скорость и точность фокусировки

Несмотря на то, что GR IV Monochrome представляет собой монохромную камеру, в ней используется тот же принцип фазовой фокусировки, что и на остальных моделях серии GR. Это позволяет быстро и точно сфокусироваться на объекте и произвести съёмку в быстро меняющихся ситуациях. Монохромный сенсор также обеспечивает отличные характеристики в условиях низкой освещенности, что облегчает фокусировку даже при съёмке тёмных сцен. Автофокус поддерживается в том числе при включённом красном фильтре.

Тщательно продуманный внешний вид

Чтобы подчеркнуть причастность к миру монохромной фотографии, корпус Ricoh GR IV Monochrome, выполненный из магниевого сплава, а также кнопка спуска затвора и кольцо объектива окрашены в матово-чёрный цвет. Логотип GR на передней панели по цвету и уровню блеска отличается от таковых корпуса камеры. Кроме того, подсветка переключателя Вкл./Выкл. изменена на белую.

Модуль обработки монохромных изображений GR ENGINE 7

Для повышения производительности монохромного сенсора был разработан новый модуль обработки изображений – GR ENGINE 7. Благодаря ему беспрецедентно высокое качество фотографий, свойственное камерам семейства GR, стало ещё выше.

КМОП-матрица, предназначенная для создания монохромных изображений

Для достижения высочайшего уровня выразительности монохромной фотографии Ricoh GR IV Monochrome оснащена специально разработанным сенсором. В нём отсутствует цветной фильтр: каждый пиксель фиксирует информацию только о яркости объекта и преобразует её непосредственно в монохромное изображение. Это позволяет сенсору получать больше информации об уровне освещенности по сравнению с традиционным цветным сенсором и создавать более чёткие изображения с улучшенной детализацией.

Встроенный красный фильтр

В практике чёрно-белой фотографии использование цветных фильтров является общепринятым методом изменения впечатления от изображения. Отсеивая часть видимого светового спектра, они позволяют усилить контраст и изменить яркость определенных цветов. Красный фильтр, в частности, позволяет создавать изображения с затемненным небом, на фоне которого белые облака выглядят очень контрастно. Он также делает красные объекты на фотографии более светлыми, и это позволяет выделить их на общем фоне. Функция включения/выключения фильтра по умолчанию назначена на кнопку Fn, поэтому её можно активировать и отменять практически моментально, не отрываясь от процесса съёмки. При включенном красном фильтре для подсветки автофокуса используется тёплый цвет.

Помимо встроенного красного, GR IV Monochrome позволяет использовать и другие фильтры – например, оранжевый, жёлтый и зелёный. Для этого потребуется приобрести адаптер для объектива GA-3, который имеет резьбу для фильтров 49 мм.