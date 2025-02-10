24-мегапиксельная матрица формата APS-С

Высокопроизводительный процессор GR ENGINE 6

Светосильный объектив 28 мм f/2.8

Ультракомпактный прочный корпус из магниевого сплава

Съемка на высокой чувствительности до ISO 102 400 с минимальными шумами, широкий динамический диапазон

Новое поколение камер Ricoh GR: APS-C матрица с разрешением 24 мегапикселя. фазовой автофокусировкой и внутрикамерной матричной стабилизацией. Превосходный фотоаппарат для уличной фотографии, «жанра», спонтанной съемки (snapshots). Внешне выглядит очень неброско, как обычная компактная камера, очень тихий звук затвора - не обращает на себя внимания. Функция моментальной фокусировки (Snap focus) и минимальная задержка срабатывания позволяет получать резкие снимки буквально на ходу. Крупная и высокочувствительная матрица обеспечивает приятный эффект размытия фона и малые шумы при вечерней или ночной съемке, а широкоугольный объектив позволяет снимать, не пользуясь видоискателем (ЖК монитором).

Новый высококласный объектив и фирменный механизм Shake Reduction

Специально разоработанный для GR III компактный объектив с фокусным расстоянием 18.3мм и постоянной светосилой F2.8 обеспечивает исключительное качество изображения. Сверхкомпактная светосильная оптическая схема включает в себя шесть элементов в четырех группах, покрывая фокусное расстояние 28 мм (в формате 35мм). Оптимальное сочетание низкодисперсионных линз высокого разрешения и отлитых из стекла асферических элементов формируют превосходное, контрастное и резкое изображение с реалистичной цветопередачей, что, в сочетании со сведенными к минимуму хроматическими аберрациями и дисторсией, позволяет получить наиболее четкое и резкое изображение за всю историю существования GR. Компактность оптической схемы позволила инженерам дополнить камеру оригинальным механизмом стабилизации изображения SR (Shake Reduction), основанной на сдвиге матрицы, для оптимальной компенсации сотрясений камеры при нажатии кнопки спуска, что позволяет значительно расширить возможности ручной съемки.

Новый КМОП-сенсор формата APS-C 24.2 Мп

Фотокамера GR III оснащена новым большим КМОП-сенсором формата APS-C (приблизительно 24.24 эффективных мегапикселей), созданного без встроенного первичного сглаживающего (АА) фильтра для увеличения резкости и микроконтраста, что гарантирует сверхвысокое разрешение с богатыми градациями цвета и полутонов.

Съемка при максимальном значении чувствительности ISO 102400

Высокая эффективность работы системы шумоподавления позволяет получать снимки высокого разрешения без артефактов и зернистости на значениях чувствительности вплоть до ISO 102 400. GR III способен записывать изображения в формате RAW с глубиной 14 бит.

Новый высокопроизводительный процессор GR ENGINE 6

Сочетание нового высокопроизводительного процессора GR ENGINE 6 и отдельного графического ускорителя гарантирует высокую скорость обработки и проработки данных, что особенно важно при отображении даже самых легких тоновых переходов.