Компактный фотоаппарат Ricoh GR III (EU)
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Характеристики
Описание
Версия для ЕС, в комплекте нет сетевого адаптера.
Новое поколение камер Ricoh GR: APS-C матрица с разрешением 24 мегапикселя. фазовой автофокусировкой и внутрикамерной матричной стабилизацией. Превосходный фотоаппарат для уличной фотографии, «жанра», спонтанной съемки (snapshots). Внешне выглядит очень неброско, как обычная компактная камера, очень тихий звук затвора - не обращает на себя внимания. Функция моментальной фокусировки (Snap focus) и минимальная задержка срабатывания позволяет получать резкие снимки буквально на ходу. Крупная и высокочувствительная матрица обеспечивает приятный эффект размытия фона и малые шумы при вечерней или ночной съемке, а широкоугольный объектив позволяет снимать, не пользуясь видоискателем (ЖК монитором).
Новый высококласный объектив и фирменный механизм Shake Reduction
Специально разоработанный для GR III компактный объектив с фокусным расстоянием 18.3мм и постоянной светосилой F2.8 обеспечивает исключительное качество изображения. Сверхкомпактная светосильная оптическая схема включает в себя шесть элементов в четырех группах, покрывая фокусное расстояние 28 мм (в формате 35мм). Оптимальное сочетание низкодисперсионных линз высокого разрешения и отлитых из стекла асферических элементов формируют превосходное, контрастное и резкое изображение с реалистичной цветопередачей, что, в сочетании со сведенными к минимуму хроматическими аберрациями и дисторсией, позволяет получить наиболее четкое и резкое изображение за всю историю существования GR. Компактность оптической схемы позволила инженерам дополнить камеру оригинальным механизмом стабилизации изображения SR (Shake Reduction), основанной на сдвиге матрицы, для оптимальной компенсации сотрясений камеры при нажатии кнопки спуска, что позволяет значительно расширить возможности ручной съемки.
Новый КМОП-сенсор формата APS-C 24.2 Мп
Фотокамера GR III оснащена новым большим КМОП-сенсором формата APS-C (приблизительно 24.24 эффективных мегапикселей), созданного без встроенного первичного сглаживающего (АА) фильтра для увеличения резкости и микроконтраста, что гарантирует сверхвысокое разрешение с богатыми градациями цвета и полутонов.
Съемка при максимальном значении чувствительности ISO 102400
Высокая эффективность работы системы шумоподавления позволяет получать снимки высокого разрешения без артефактов и зернистости на значениях чувствительности вплоть до ISO 102 400. GR III способен записывать изображения в формате RAW с глубиной 14 бит.
Новый высокопроизводительный процессор GR ENGINE 6
Сочетание нового высокопроизводительного процессора GR ENGINE 6 и отдельного графического ускорителя гарантирует высокую скорость обработки и проработки данных, что особенно важно при отображении даже самых легких тоновых переходов.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|f 18.3 mm / 2.8 (28 мм в 35-мм эквиваленте); 6 элементов в 4 группах (2 асферических элемента)
|Стабилизатор изображения:
|встроенный, 3-осевой (сдвиг матрицы), эффективность 4 EV
|Диаметр светофильтра:
|установка светофильтров не предусмотрена
|Матрица
|Датчик изображения:
|APS-C CMOS без низкочастотного сглаживающего фильтра
|Число эффективных пикселей:
|24 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 102400
|Процессор
|Тип:
|GR Engine 6
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|до приблизительно 2х (35 и 50 мм в 35-мм эквиваленте)
|Формат файла:
|JPEG, RAW (DNG, 14 бит)
|Баланс белого:
|авто (2 варианта), 9 предустановок, ручной, установка температуры в К
|Серийная съемка:
|есть
|Цветовое пространство:
|sRGB, AdobeRGB
|Автоспуск:
|2 с., пользовательская настройка
|Размер фотоизображения:
|6000 x 4000 (3:2)
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|стандартный режим: от 2 до 99 снимков по таймеру, режим Interval Composite
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|Full HD 60p
|Разрешение видеозаписи:
|1920x1080: 60, 30, 24
|Формат видеозаписи:
|MOV (MPEG－4 AVC / H.264)
|Продолжительность видео:
|25 минут или 4 Гб
|Формат записи звука:
|стерео
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/4000 - 30 с (при f/2.8: не короче 1/2500 с), длительная по таймеру: до 20 мин., выдержка от руки (Bulb)
|Замер экспозиции:
|TTL многосегментный экспозамер, центро-взвешенный экспозамер, точечный экспозамер, замер по светлым областям
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|фото: от +5 до -5 EV с шагом 1/3 EV; видео: от +2 до -2 EV с шагом 1/3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридная фокусировка: фазовый метод и контрастная детекция, покадровый или следящий, макро от 6 см, моментальная фокусировка в заданном диапазоне (Snap)
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для совместимых вспышек Pentax
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см), ЖК TFT, 1.04 млн. точек, сенсорный
|Видоискатель:
|нет (опционально: оптический GV-1, GV-2, устанавливаются в горячий башмак)
|Диоптрийная коррекция:
|нет
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот
|Связь с компьютером:
|USB-C
|Видео выход:
|DisplayPort через USB-C
|Встроенная память:
|2 Гб
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, Bluetooth v4.2 (Low Energy)
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор DB-110, около 200 снимков по стандарту CIPA, зарядка и постоянное питание по USB (USB PD)
|Физические характеристики
|Вес:
|257 г (с аккумулятором и картой памяти), 227 г (только корпус)
|Размеры:
|109.4 х 61.9 х 33.2 мм (исключая выступы)
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|25.09.2018 г.
|Комплектация:
|аккумулятор, USB кабель, компакт-диск, ремешок на запястье, крышка "горячего башмака", гарантийный талон, инструкция