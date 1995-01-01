Сверхкомпактная вспышка с максимальным ведущим числом 3 (ISO 100, м) создана специально для камер Ricoh серии GR – она идеально соответствует им и по размерам, и по общему стилю. Вспышка оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором, который заряжается через USB-C порт: это обеспечивает быструю перезарядку и позволяет не расходовать заряд аккумулятора самой камеры. Полного заряда хватает приблизительно на 270 снимков. Вспышка работает с камерой в автоматическом режиме: при настройке ISO AUTO камера корректирует ведущее число и чувствительность ISO в зависимости от расстояния до объекта, а при установке фиксированного значения ISO, камера регулирует только мощность вспышки.

Вспышка почти не занимает места на камере, и при этом очень помогает подсветить объект при съемке с контровым светом, а также при фотографировании в условиях недостаточного освещения.

Обратная совместимость: вспышка полностью поддерживает только новую камеру Ricoh GR IV, однако производитель добавил ограниченную совместимость со всеми камерами GR III с новыми прошивками (V2.10 для всех камер GR III серии и V1.60 для всех камер GR IIIx). Из-за другого расположения контактов на этих камерах вспышка будет всегда срабатывать с максимальной мощностью, однако камера будет подстраивать экспозицию с помощью изменения ISO (необходимо выставить ISO Auto). «GF-2 Flash Mode» необходимо активировать или деактивировать вручную в меню съемки (или через назначенную клавишу быстрого доступа), так как камеры GR III не могут самостоятельно определить присутствие этой вспышки. GF-2 Flash Mode нельзя использовать одновременно с настройкой Snap Distance Priority (Расст. фикс. фокуса).

Характеристики