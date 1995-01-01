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Вспышка Ricoh GF-2 для GR серии

  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
  • GF-2 для GR серии
Код товара:УТ-00088340
Артикул:S0035306
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Сверхкомпактная вспышка с максимальным ведущим числом 3 (ISO 100, м) создана специально для камер Ricoh серии GR – она идеально соответствует им и по размерам, и по общему стилю. Вспышка оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором, который заряжается через USB-C порт: это обеспечивает быструю перезарядку и позволяет не расходовать заряд аккумулятора самой камеры. Полного заряда хватает приблизительно на 270 снимков. Вспышка работает с камерой в автоматическом режиме: при настройке ISO AUTO камера корректирует ведущее число и чувствительность ISO в зависимости от расстояния до объекта, а при установке фиксированного значения ISO, камера регулирует только мощность вспышки.

Вспышка почти не занимает места на камере, и при этом очень помогает подсветить объект при съемке с контровым светом, а также при фотографировании в условиях недостаточного освещения.

Обратная совместимость: вспышка полностью поддерживает только новую камеру Ricoh GR IV, однако производитель добавил ограниченную совместимость со всеми камерами GR III с новыми прошивками (V2.10 для всех камер GR III серии и V1.60 для всех камер GR IIIx). Из-за другого расположения контактов на этих камерах вспышка будет всегда срабатывать с максимальной мощностью, однако камера будет подстраивать экспозицию с помощью изменения ISO (необходимо выставить ISO Auto). «GF-2 Flash Mode» необходимо активировать или деактивировать вручную в меню съемки (или через назначенную клавишу быстрого доступа), так как камеры GR III не могут самостоятельно определить присутствие этой вспышки. GF-2 Flash Mode нельзя использовать одновременно с настройкой Snap Distance Priority (Расст. фикс. фокуса).

Характеристики

  • Ведущее число (м, ISO 100): 3
  • Режимы работы вспышки: авто
  • Настройка мощности в ручном режиме: нет
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор
  • Минимальное количество срабатываний: 270
  • Внешние блоки питания: нет
  • Подсветка автофокуса: нет
  • Дисплей: нет
  • Вес: нет данных