Описание

Raylab Travel 67T – это модификация штатива Travel 67, которая позволяет устанавливать центральную колонну как вертикально, так и горизонтально. Это позволяет ориентировать камеру строго сверху вниз, что часто используется в съемке предметов («flatlay»), еды и так далее. Также имеется возможность трансформации в монопод (что редкость для этой ценовой категории).

Максимальная рабочая высота штатива составляет 179 см, а монопода – 162 см. Головка штатива несъемная, типа «3D» (с тремя степенями свободы), благодаря длинной ручке удобно регулировать наклон камеры, а также осуществлять панорамирование. Штатив выдерживает нагрузку до 4 кг, и поэтому подходит для большинства современных зеркальных и беззеркальных камер.

Ноги штатива фиксируются с помощью среднеуровневой растяжки, замки клипсовые, одна из ножек снабжена согревающей накладкой из вспененного материала. Имеется крючок для балласта, что позволяет повысить устойчивость штатива. Raylab Travel 67T выполнен частично из алюминия, частично из АБС пластика. В комплекте идет чехол для удобства хранения и транспортировки.