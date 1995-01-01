Описание

Raylab Travel 67 – полноразмерный бюджетный штатив с функцией трансформации в монопод (что редкость для этой ценовой категории). Максимальная высота составляет 176 см, а высота с опущенной центральной колонной – 146 см. Монопод позволяет снимать селфи, делать снимки с нестандартных ракурсов, в пеших походах его можно использовать как трость: максимальная длина 162 см. Головка штатива несъемная, типа «3D» (с тремя степенями свободы), благодаря длинной ручке удобно регулировать наклон камеры, а также осуществлять панорамирование. Штатив выдерживает нагрузку до 4 кг, и поэтому подходит для большинства современных зеркальных и беззеркальных камер.

Ноги штатива фиксируются с помощью среднеуровневой растяжки, замки клипсовые, одна из ножек снабжена согревающей накладкой из вспененного материала. Имеется крючок для балласта, что позволяет повысить устойчивость штатива. Raylab Travel 67 выполнен частично из алюминия, частично из АБС пластика. В комплекте идет чехол для удобства хранения и транспортировки.

Raylab Travel 67 выпускается в нескольких цветах: черном, синем и красном. Также существует модификация Travel 67T с наклонной центральной колонной.