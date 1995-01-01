Аккумулятор Raylab NP-F970 7800 мАч (RL-F970)
Код товара:УТ-00042256
Артикул:RL-F970*
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор Raylab RL-F970 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 7800 мАч (57.7 Втч).
Совместимость с моделями Sony можно узнать по ссылке:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru&cs_ref=slct_lang