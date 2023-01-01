Описание

Литий-ионный аккумулятор Raylab RL-F750 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F750. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 6700 мАч (49.6 Втч).

Совместимость с моделями Sony можно узнать по ссылке:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru&cs_ref=slct_lang