Аккумулятор Raylab NP-F750 6700 мАч (RL-F750)
Код товара:УТ-00042255
Артикул:RL-F750*
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор Raylab RL-F750 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F750. Совместим с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Напряжение 7.4 В, емкость 6700 мАч (49.6 Втч).
Совместимость с моделями Sony можно узнать по ссылке:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru&cs_ref=slct_lang