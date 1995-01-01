Муслиновые фоны Raylab – профессиональные тканевые фоны для фото и видеосъемки. В основе изделия 100% хлопчатобумажная ткань с очень мелким переплетением нитей. Высокая плотность, прочность, износостойкость и эластичность материала позволяют использовать фоны RL-BС01 для реализации различных творческих идей в студии и на выездной съемке. Ткань не бликует при вспышке и не выгорает от студийных осветителей.

Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть на перекладину или систему установки фона, или закрепить прищепками на карнизе или шторе. Используйте муслиновый фон как задний план, закройте им отдельные детали кадра, или создайте фактурную поверхность (складки). Этот фон надежен и универсален.

RL-BC01 BL- синий хромакей позволяет создавать фото и видео эффекты подменой фона через приложения, в том числе в онлайн-режиме. Его часто используют при создании ночных сюжетов или космоса, когда мало освещения в кадре, и когда объект съемки содержит оттенки зеленого (растения, одежда, аксессуары).

Характеристики: