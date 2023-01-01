Фон Raylab RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
Код товара : УТ-00060133
Артикул : RL-RF-12 G/B 150*200
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.000
Описание
Фон складной 150×200см, хромакей зеленый/синий, на гибком каркасе (twist-flex), размер в сложенном состоянии 50 см, укладывается в чехол. Тканевое полотно (хлопок) с одной стороны ярко зеленого цвета, с другой ярко синего, натянуто на каркас из пружинистой стали. Фон легко складывается и раскладывается, укладывается в специальный чехол. Фон возможно установить в любом месте, повесив на стойку или прислонив к стене.
Использование хромакея позволяет с помощью программного обеспечения с легкостью осуществлять замену фона, в том числе – во время прямых трансляций и стримов.
- Материал: хлопок (муслин)
- Плотность: 270 г/м2
- Размер: 150 х 200 см
- Размер в сложенном состоянии: 50 х 5 см
- Вес: 2 кг