Описание

Фон складной 150×200см, хромакей зеленый/синий, на гибком каркасе (twist-flex), размер в сложенном состоянии 50 см, укладывается в чехол. Тканевое полотно (хлопок) с одной стороны ярко зеленого цвета, с другой ярко синего, натянуто на каркас из пружинистой стали. Фон легко складывается и раскладывается, укладывается в специальный чехол. Фон возможно установить в любом месте, повесив на стойку или прислонив к стене.

Использование хромакея позволяет с помощью программного обеспечения с легкостью осуществлять замену фона, в том числе – во время прямых трансляций и стримов.