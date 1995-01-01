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Фон Raylab RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий (уцененный)

  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
  • RF-12, складной, 150х200 см, хромакей зеленый / синий
Код товара:УТ-00082911
Артикул:RL-RF-12 G/B 150*200 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фон складной 150×200см, хромакей зеленый/синий, на гибком каркасе (twist-flex), размер в сложенном состоянии 50 см, укладывается в чехол. Тканевое полотно (хлопок) с одной стороны ярко зеленого цвета, с другой ярко синего, натянуто на каркас из пружинистой стали. Фон легко складывается и раскладывается, укладывается в специальный чехол. Фон возможно установить в любом месте, повесив на стойку или прислонив к стене.

Использование хромакея позволяет с помощью программного обеспечения с легкостью осуществлять замену фона, в том числе – во время прямых трансляций и стримов.

  • Материал: хлопок (муслин)
  • Плотность: 270 г/м2
  • Размер: 150 х 200 см
  • Размер в сложенном состоянии: 50 х 5 см
  • Вес: 2 кг