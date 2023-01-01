Фон Raylab RF-12 складной, белый / черный, 100x150 см
Код товара : УТ-00057515
Артикул : RL-RF12 b/w 100*150
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.1 кг
Вес (брутто), г
5.700
Описание
Тканевый фон на пружине. Белая сторона может использоваться, как большой отражатель при работе со вспышками или постоянным светом, а черная как светопоглощающая поверхность для устранения бликов или паразитной засветки. Хорошо подходит как для применения в фотостудии, так и при выездной съемке. Может использоваться без дополнительных креплений — просто прислоните фон для фотостудии к стене или положите на пол и приступайте к съемке.