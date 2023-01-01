Тканевый фон на пружине. Белая сторона может использоваться, как большой отражатель при работе со вспышками или постоянным светом, а черная как светопоглощающая поверхность для устранения бликов или паразитной засветки. Хорошо подходит как для применения в фотостудии, так и при выездной съемке. Может использоваться без дополнительных креплений — просто прислоните фон для фотостудии к стене или положите на пол и приступайте к съемке.