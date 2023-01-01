Отражатель Raylab RF-09, 2 в 1, 80 см, белый / золотистый
Код товара : УТ-00066784
Артикул : Raylab RF-09 gold/white 80cm
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
400 г
Описание
Круглый двусторонний отражатель может использоваться для создания заполняющего света. К примеру, в портретной съемке на открытом воздухе отражатели помогают убрать глубокие тени с лица, не прибегая к использованию вспышек. При съемке в студии отражатели также позволяют сэкономить на лишнем осветителе (хотя возможности по регулировке угла и интенсивности светового потока у них, конечно, скромнее). Белая сторона обеспечивает мягкий, рассеянный свет, а золотистая – более яркий и более жесткий свет с теплым оттенком («эффект загара»).
В зависимости от размера отражатель применяется для решения той или иной задачи:
- маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью;
- метровый отражатель подходит для съемки модели по пояс;
- большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов.
Отражатели Raylab легки и удобны в использовании, а также устойчивы к износу.