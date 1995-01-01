Круглый двусторонний отражатель может использоваться для создания заполняющего света. К примеру, в портретной съемке на открытом воздухе отражатели помогают убрать глубокие тени с лица, не прибегая к использованию вспышек. При съемке в студии отражатели также позволяют сэкономить на лишнем осветителе (хотя возможности по регулировке угла и интенсивности светового потока у них, конечно, скромнее). Белая сторона обеспечивает мягкий, рассеянный свет, а золотистая – более яркий и более жесткий свет с теплым оттенком («эффект загара»).

В зависимости от размера отражатель применяется для решения той или иной задачи:

маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью;

метровый отражатель подходит для съемки модели по пояс;

большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов.

Отражатели Raylab легки и удобны в использовании, а также устойчивы к износу.