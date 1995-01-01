Отражатель 5-в-1: полупрозрачный, белый, серебряный, золотой, черный. Как отражатель используется для создания заполняющего света. Также работает в качестве рассеивателя («фрост-рамы»), для смягчения жесткого света от солнца или источника искусственного освещения, или в качестве «флага», отсекающего нежелательный свет. Упругий каркас круглой или прямоугольной формы, обтянутый полупрозрачной тканью. В комплект входит чехол на молнии.

Рассеиватель (полупрозрачный): применяется для уменьшения яркости и смягчения света, падающего на снимаемый объект. В яркий солнечный день рассеиватель становится незаменимым инструментом. Позволяет преобразовать световой поток от солнца или точечного источника света (вспышки) в более мягкий, подходящий для съемки портретов. Рассеиватель также может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта.

Отражатели: