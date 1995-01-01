Отражатель Raylab RF-02, 5 в 1, 100x150 см
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Характеристики
Описание
Отражатель 5-в-1: полупрозрачный, белый, серебряный, золотой, черный. Как отражатель используется для создания заполняющего света. Также работает в качестве рассеивателя («фрост-рамы»), для смягчения жесткого света от солнца или источника искусственного освещения, или в качестве «флага», отсекающего нежелательный свет. Упругий каркас круглой или прямоугольной формы, обтянутый полупрозрачной тканью. В комплект входит чехол на молнии.
Рассеиватель (полупрозрачный): применяется для уменьшения яркости и смягчения света, падающего на снимаемый объект. В яркий солнечный день рассеиватель становится незаменимым инструментом. Позволяет преобразовать световой поток от солнца или точечного источника света (вспышки) в более мягкий, подходящий для съемки портретов. Рассеиватель также может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта.
Отражатели:
- Белый – используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света. Удобен при съемке видео. Дает мягкое освещение.
- Серебристый – дает более яркий и жесткий отраженный свет, в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду.
- Золотой – по интенсивности сопоставим с серебряным отражателем, но дополнительно придает отраженному свету теплый оттенок. При использовании холодного света (вспышки) – создает имитацию солнечного света. При отражении солнечных лучей – создает очень теплый эффект «золотого часа» (рассветное / закатное солнце)
- Поглощение света, флаг – черная сторона отражателя используется для исключения объекта из зоны освещенности. Также позволяет добавить теней, создать контрастный рисунок при слишком равномерном освещении сцены.