Система подъема фона Raylab BS-S4, 4 фона
Код товара : УТ-00063422
Артикул : RL-BS-S4
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
6.000
Описание
Система подъема фона Raylab BS-S4 предназначена для использования с рулонными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями. BS-S4 позволяет установить 4 фона. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов.