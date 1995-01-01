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Система подъема фона Raylab BS-S4, 4 фона

  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
  • BS-S4, 4 фона, настенная / потолочная
Код товара:УТ-00063422
Артикул:RL-BS-S4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Система подъема фона Raylab BS-S4 предназначена для использования с рулонными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями. BS-S4 позволяет установить 4 фона. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов.