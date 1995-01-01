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Система подъема фона Raylab BS-S4, 4 фона

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Код товара: УТ-00063422 Артикул: RL-BS-S4 Код товара: УТ-00063422 Артикул: RL-BS-S4 Вес (брутто), кг 6.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 6.000 Описание Система подъема фона Raylab BS-S4 предназначена для использования с рулонными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями. BS-S4 позволяет установить 4 фона. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов. Видео Наш обзор

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