Система подъема фона Raylab BS-S4, 4 фона
Код товара:УТ-00063422
Артикул:RL-BS-S4
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг6.000
Описание
Система подъема фона Raylab BS-S4 предназначена для использования с рулонными фонами и помогает организовать пространство фотостудии для быстрой и легкой смены рабочего фона. Фон устанавливается на кронштейн при помощи пары цанговых зажимов оснащенных ручным приводом для разворачивания/сворачивания фона. Движение каждого фона осуществляется роликами с цепями. BS-S4 позволяет установить 4 фона. Система крепится на стену или потолок с помощью входящих в комплект кронштейнов.