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Система подъема фона Raylab BS-S3 (3 фона)

  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
  • BS-S3 (3 фона)
Код товара:УТ-00057514
Артикул:RL-BS-S3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Система подъема Raylab BS-S3 для 3 рулонных фотофонов на тубе. Система оборудована разноцветными пластиковыми цепочками с грузиками, чтобы легко и быстро поднимать и опускать нужные фоны. Кронштейны можно закрепить на стене или на потолке. Крепеж не входит в комплект: приобретите его в строительном магазине, в соответствии с вашим материалом стен.

Размер монтажной площадки кронштейна: 42 х 13 х 5 см.