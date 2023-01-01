Система подъема Raylab BS-S3 для 3 рулонных фотофонов на тубе. Система оборудована разноцветными пластиковыми цепочками с грузиками, чтобы легко и быстро поднимать и опускать нужные фоны. Кронштейны можно закрепить на стене или на потолке. Крепеж не входит в комплект: приобретите его в строительном магазине, в соответствии с вашим материалом стен.