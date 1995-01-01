Система подъема фона Raylab BS-S3 (3 фона)
Код товара:УТ-00057514
Артикул:RL-BS-S3
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг6.060
Описание
Система подъема Raylab BS-S3 для 3 рулонных фотофонов на тубе. Система оборудована разноцветными пластиковыми цепочками с грузиками, чтобы легко и быстро поднимать и опускать нужные фоны. Кронштейны можно закрепить на стене или на потолке. Крепеж не входит в комплект: приобретите его в строительном магазине, в соответствии с вашим материалом стен.
Размер монтажной площадки кронштейна: 42 х 13 х 5 см.