Система подъема Raylab BS-S3 для 3 рулонных фотофонов на тубе. Система оборудована разноцветными пластиковыми цепочками с грузиками, чтобы легко и быстро поднимать и опускать нужные фоны. Кронштейны можно закрепить на стене или на потолке. Крепеж не входит в комплект: приобретите его в строительном магазине, в соответствии с вашим материалом стен.

Размер монтажной площадки кронштейна: 42 х 13 х 5 см.