Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для предметной съемки, художественных портретов, рекламной съемки, фотографии для онлайн-каталогов и так далее.

Бумажные фоны очень популярны как в профессиональных, так и в домашних студиях. Все дело в большом выборе доступных цветов, а также в том, что бумажный фон практически не имеет текстуры или складок, он ровный, свет на него ложится равномерно. Матовая поверхность исключает появление бликов. Бумага достаточно плотная (170 г/м2), чтобы все переходы, в том числе от стены к полу, были плавными. Благодаря запасу по длине испачканный, замятый или порванный в ходе съемки фон можно отрезать, затем отмотать новый.

Фон поставляется в виде рулона, он намотан на картонную тубу, в которую вставляются распорные держатели.