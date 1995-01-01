Защитный водонепроницаемый кейс Puluz PU967T — профессиональное решение для подводной съёмки на камеру DJI OSMO Pocket 3. Корпус изготовлен из высокопрозрачного поликарбоната (PC) и оснащён закалённым стеклом с светопропусканием не менее 95% и твёрдостью выше 9H, что сохраняет оригинальное качество изображения и видео даже на глубине. Кнопки управления выполнены из нержавеющей стали 316 и повторяют расположение оригинальных кнопок камеры, обеспечивая удобное управление под водой.

Кейс прошёл профессиональное тестирование и гарантирует водонепроницаемость на глубине до 45 метров. Жёсткий корпус надёжно защищает камеру от падений, ударов, влаги, пыли, песка, масла и грязи. Полностью прозрачный дизайн позволяет видеть экран камеры и контролировать съёмку в реальном времени.