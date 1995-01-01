Защитный кейс Puluz PU967T Waterproof Housing Case, для DJI OSMO Pocket 3, водонепроницаемость 45м
Код товара:УТ-00091910
Артикул:PU967T
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПодводный бокс
Описание
Защитный водонепроницаемый кейс Puluz PU967T — профессиональное решение для подводной съёмки на камеру DJI OSMO Pocket 3. Корпус изготовлен из высокопрозрачного поликарбоната (PC) и оснащён закалённым стеклом с светопропусканием не менее 95% и твёрдостью выше 9H, что сохраняет оригинальное качество изображения и видео даже на глубине. Кнопки управления выполнены из нержавеющей стали 316 и повторяют расположение оригинальных кнопок камеры, обеспечивая удобное управление под водой.
Кейс прошёл профессиональное тестирование и гарантирует водонепроницаемость на глубине до 45 метров. Жёсткий корпус надёжно защищает камеру от падений, ударов, влаги, пыли, песка, масла и грязи. Полностью прозрачный дизайн позволяет видеть экран камеры и контролировать съёмку в реальном времени.
В комплект входят водонепроницаемый кейс, быстросъёмная база с винтом для крепления и антифог-лист для предотвращения запотевания. Кейс идеально подходит для сёрфинга, дайвинга, плавания, селфи, путешествий, альпинизма, парашютного спорта и других активных видов деятельности. Вес комплекта составляет 0,26 кг. Производитель — компания Shenzhen Puluz Technology Limited (Китай).