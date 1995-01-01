Подводный бокс Puluz PU914H 40m Waterproof Case совместим с камерами GoPro HERO 9, HERO 10, HERO 11, HERO 12 и HERO 13. Он выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава и закаленного стекла c коэффициентом твердости 9H по шкале Мооса, что обеспечивает безопасные погружения на глубину до 40 м. Также может использоваться в качестве защитного бокса на суше: алюминий обеспечивает хорошее отведение тепла и предотвращает преждевременный перегрев камеры. Однако обратите внимание, что металл экранирует GPS датчик камеры, поэтому геолокация, определение скорости, отображение маршрута работать не будут (под водой они не работают в любом случае).

На корпусе бокса расположено 2 стандартных башмака для крепления аксессуаров. В них можно, к примеру, разместить небольшие осветители, поддерживающие работу под водой. Для крепления камеры на штативы, рукоятки и другие держатели предусмотрено 2 варианта крепления: классический «гребешок» GoPro и резьбовое гнездо 1/4"-20.

Меры предосторожности: тщательно промывайте бокс, в особенности после использования в соленой морской воде. Перед каждым погружением обращайте внимание на состояние уплотнителей: они должны быть чистыми от песка и не иметь каких-либо заусенцев, разрывов.