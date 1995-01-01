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Чехол Puluz PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый

  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
  • PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый
Код товара:УТ-00076403
Артикул:PU894B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Защитный силиконовый чехол для камеры DJI Osmo Pocket 3. Обеспечивает защиту от случайных ударов, предотвращает появление царапин и потертостей. Доступ ко всем интерфейсам и органам управления остается свободным, дисплей можно поворачивать в горизонтальное положение. В комплект также входят силиконовые крышки для объектива и для сенсорного экрана.