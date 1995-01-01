Чехол Puluz PU894B для DJI Osmo Pocket 3, силиконовый

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Код товара: УТ-00076403 Артикул: PU894B Код товара: УТ-00076403 Артикул: PU894B Тип аксессуара Чехол Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара Чехол Описание Защитный силиконовый чехол для камеры DJI Osmo Pocket 3. Обеспечивает защиту от случайных ударов, предотвращает появление царапин и потертостей. Доступ ко всем интерфейсам и органам управления остается свободным, дисплей можно поворачивать в горизонтальное положение. В комплект также входят силиконовые крышки для объектива и для сенсорного экрана. Видео Наш обзор

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