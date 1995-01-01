Защитный силиконовый чехол для камеры DJI Osmo Pocket 3. Обеспечивает защиту от случайных ударов, предотвращает появление царапин и потертостей. Доступ ко всем интерфейсам и органам управления остается свободным, дисплей можно поворачивать в горизонтальное положение.В комплект также входят силиконовые крышки для объектива и для сенсорного экрана.
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