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Монопод для селфи Puluz PU816 Selfie Stick, длина до 150 см

  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
  • PU816 Selfie Stick, длина до 150 см
Код товара:УТ-00076428
Артикул:PU816

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Алюминиевый телескопический монопод для селфи, длина свободно регулируется в пределах от 35 до 150 см, что позволяет делать селфи в полный рост. Для раскрытия монопода поверните верхние секции против часовой стрелки, затем выберите необходимую длину и поверните секции в обратную сторону для фиксации монопода. Рукоятка покрыта силиконом для защиты рук от холода и лучшего захвата.

Крепление для камеры – штативный винт 1/4", а адаптеры для смартфонов или камер с гребешковым креплением (типа GoPro) можно приобрести отдельно. В основании присутствует резьбовое гнездо 1/4", которое позволяет установить снизу мини-треногу или, например, клешневой зажим на трубы. При использовании с экшен-камерами типа Insta 360 камера автоматически удаляет монопод с изображения.

Монопод рассчитан на использование с телефонами, компактными фотоаппаратами и экшен-камерами, мы не рекомендуем использовать его с зеркальными или беззеркальными камерами.

  • Материалы: алюминиевый сплав, силикон
  • Количество секций: 5
  • Длина в сложенном виде: 35 см
  • Максимальная длина: 150 см
  • Вес: ок. 250 г