Защитный водонепроницаемый кейс Puluz PU747T — профессиональное решение для подводной съёмки на экшн-камеру GoPro Hero 4K. Корпус изготовлен из высококачественного PMMA-материала, который надёжно защищает объектив и экран камеры от пыли, ударов и царапин. Герметичная конструкция с водонепроницаемым резиновым уплотнительным кольцом и надёжной застёжкой-фиксатором обеспечивает защиту от воды на глубине до 60 метров (196 футов), позволяя снимать яркие и чёткие подводные кадры без риска протечек.

Закалённое стекло объектива обладает светопропусканием 99,99%, что гарантирует резкие и насыщенные фотографии и видео даже в условиях подводной съёмки. Встроенный «холодный башмак» (Cold Shoe) позволяет устанавливать дополнительные аксессуары, а упругая губка внутри корпуса надёжно фиксирует камеру. Крепёжный болт из нержавеющей стали обеспечивает долговечность конструкции.