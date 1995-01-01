Эргономичный широкий плечевой ремень отлично подойдет для фотографов, использующих тяжелые камеры. Широкая (7-11 см) и мягкая плечевая накладка эффективно распределяет вес камеры по большой площади, что снижает мышечную усталость от ношения камеры в конце дня. Длина ремня регулируется двумя скользящими пряжками: задняя пряжка, располагающаяся на спине, регулируется один раз по вашему росту. Передняя пряжка позволяет быстро освободить или затянуть ремень, в зависимости от ситуации. Большая максимальная длина (180 см) позволяет носить ремень людям с крупной комплекцией.

Дополнительный ремешок, пропускающийся под мышкой, позволяет дополнительно стабилизировать камеру при активном движении. При желании его можно полностью отстегнуть. Данный ремень односторонний, он подходит для ношения камеры через левое плечо, на правом бедре. Ремень выполнен из плотного нейлона – гладкого, легкого и прочного материала. К камере он крепится через штативное гнездо 1/4"-20, а металлический карабин позволяет быстро отстегнуть ремень от камеры при необходимости. Пряжки выполнены из АБС пластика.