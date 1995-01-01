Двойной ремень-разгрузка Puluz PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
Код товара:УТ-00076409
Артикул:PU6002
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Двойной ремень-разгрузка Puluz PU6002 предназначен для фотографов, использующих сразу две камеры (репортаж, свадебная съемка, съемка мероприятий). Широкие плечевые накладки с дышащим внутренним уплотнителем обеспечивают комфортное ношение даже тяжелых комбинаций техники. Скользящие пряжки, расположенные в области груди, позволяют быстро подтянуть ремень, чтобы свободная камера не болталась и не била по телу. Камеры крепятся через штативное гнездо 1/4".
Ремень выполнен из плотного нейлона – очень прочного и долговечного материала. Крепление к камере металлическое.
- Материалы: резина, нейлон, сталь
- Максимальная длина: 150 см
- Размеры плечевой накладки: 46 х 6 см
- Вес: 382 г