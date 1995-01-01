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Двойной ремень-разгрузка Puluz PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный

  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
  • PU6002 Double Shoulder Strap Belt, черный
Код товара:УТ-00076409
Артикул:PU6002

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Двойной ремень-разгрузка Puluz PU6002 предназначен для фотографов, использующих сразу две камеры (репортаж, свадебная съемка, съемка мероприятий). Широкие плечевые накладки с дышащим внутренним уплотнителем обеспечивают комфортное ношение даже тяжелых комбинаций техники. Скользящие пряжки, расположенные в области груди, позволяют быстро подтянуть ремень, чтобы свободная камера не болталась и не била по телу. Камеры крепятся через штативное гнездо 1/4".

Ремень выполнен из плотного нейлона – очень прочного и долговечного материала. Крепление к камере металлическое.

  • Материалы: резина, нейлон, сталь
  • Максимальная длина: 150 см
  • Размеры плечевой накладки: 46 х 6 см
  • Вес: 382 г