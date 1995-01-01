Наплечный ремень Puluz PU6001 Nylon Camera Strap, черный
Код товара:УТ-00076408
Артикул:PU6001
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Комфортный плечевой ремень для камеры. Широкая плечевая накладка с мягким уплотнителем равномерно распределяет вес, не нарезая плечи и обеспечивая комфортное ношение фотоаппарата в течение всего дня. Ремень устанавливается в стандартное штативное гнездо 1/4". Скользящая пряжка, располагающаяся в области груди, позволяет быстро подтягивать и освобождать ремень при необходимости. На накладке есть кармашек для небольших аксессуаров (сменного аккумулятора, карты памяти).
Ремень выполнен из плотного нейлона – очень прочного и долговечного материала. Крепление к камере металлическое.
- Материалы: АБС пластик, нейлон, сталь
- Максимальная длина: 150 см
- Размеры плечевой накладки: 32 х 7 см
- Вес: 174 г