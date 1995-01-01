Компактный осветитель Puluz PU563B выполнен в прочном и герметичном металлическом корпусе, выдерживающем погружения на глубину до 60 м. Также может использоваться в качестве водонепроницаемого туристического фонарика. Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 1100 мАч (7.4В), заряжается через USB Micro B порт. Имеет несколько режимов работы: яркий свет (2000 лм), малая яркость (600 лм), сигнал SOS (700 лм), красное и синее свечение (1 Вт). Цветные режимы можно использовать как в творческих целях, так и в качестве «безопасного света», который не ослепляет ваших товарищей ночью.

Стандартный угол освещения составляет PU563B 120°, однако его можно дополнительно расширить с помощью купольного рассеивателя или сузить с помощью конусной насадки – оба варианта входят в стандартную комплектацию.

Для установки на штатив и другие крепления в корпусе прибора предусмотрено резьбовое гнездо 1/4"-20. В комплекте также идет адаптер для установки в стандартных башмак и шаровый кронштейн 1/4" – такие обычно используются в оборудовании для подводной съемки.