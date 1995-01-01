Осветитель Puluz PU563B, для подводной съемки, до 60 м
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Описание
Компактный осветитель Puluz PU563B выполнен в прочном и герметичном металлическом корпусе, выдерживающем погружения на глубину до 60 м. Также может использоваться в качестве водонепроницаемого туристического фонарика. Работает от встроенного литий-ионного аккумулятора 1100 мАч (7.4В), заряжается через USB Micro B порт. Имеет несколько режимов работы: яркий свет (2000 лм), малая яркость (600 лм), сигнал SOS (700 лм), красное и синее свечение (1 Вт). Цветные режимы можно использовать как в творческих целях, так и в качестве «безопасного света», который не ослепляет ваших товарищей ночью.
Стандартный угол освещения составляет PU563B 120°, однако его можно дополнительно расширить с помощью купольного рассеивателя или сузить с помощью конусной насадки – оба варианта входят в стандартную комплектацию.
Для установки на штатив и другие крепления в корпусе прибора предусмотрено резьбовое гнездо 1/4"-20. В комплекте также идет адаптер для установки в стандартных башмак и шаровый кронштейн 1/4" – такие обычно используются в оборудовании для подводной съемки.
- Материалы: алюминиевый сплав, поликарбонат
- Питание: встроенный аккумулятор 1100 мАч, 7.4В
- Порт для зарядки: USB Micro B, 5В 1А
- Максимальная яркость: 2000 лм
- Угол освещения: 120°
- Размеры: 6.9 х 4.6 см
- Вес нетто: 114 г
- Вес брутто: 0.26 кг