Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рукоятка-поплавок Puluz PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой

  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
  • PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
Код товара:УТ-00076346
Артикул:PU561E

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рукоятка для удобного захвата экшен-камеры. Обладает положительной плавучестью, камера не утонет при случайном падении в воду, а оранжевый наконечник поможет найти ее на поверхности воды. В комплекте идет тонкий ремешок на запястье, но мы рекомендуем заменить его на ремешок-поплавок Puluz PU155 – он более комфортный, а также повышает плавучесть и заметность камеры. Быстросъемная площадка с гребешковым креплением типа GoPro снимается следующим образом: нажмите на кнопку в основании и поверните в сторону.

Рукоятка выполнена из легкого АБС пластика и покрыта вспененным материалом типа неопрена для надежного захвата.

  • Размеры: 18.5 х 3.5 см
  • Вес брутто: 120 г