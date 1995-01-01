Рукоятка для удобного захвата экшен-камеры. Обладает положительной плавучестью, камера не утонет при случайном падении в воду, а оранжевый наконечник поможет найти ее на поверхности воды. В комплекте идет тонкий ремешок на запястье, но мы рекомендуем заменить его на ремешок-поплавок Puluz PU155 – он более комфортный, а также повышает плавучесть и заметность камеры. Быстросъемная площадка с гребешковым креплением типа GoPro снимается следующим образом: нажмите на кнопку в основании и поверните в сторону.

Рукоятка выполнена из легкого АБС пластика и покрыта вспененным материалом типа неопрена для надежного захвата.