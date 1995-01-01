Рукоятка-поплавок Puluz PU561E Floating Hand Grip with Quick Release, с площадкой
Код товара:УТ-00076346
Артикул:PU561E
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПоплавок
Описание
Рукоятка для удобного захвата экшен-камеры. Обладает положительной плавучестью, камера не утонет при случайном падении в воду, а оранжевый наконечник поможет найти ее на поверхности воды. В комплекте идет тонкий ремешок на запястье, но мы рекомендуем заменить его на ремешок-поплавок Puluz PU155 – он более комфортный, а также повышает плавучесть и заметность камеры. Быстросъемная площадка с гребешковым креплением типа GoPro снимается следующим образом: нажмите на кнопку в основании и поверните в сторону.
Рукоятка выполнена из легкого АБС пластика и покрыта вспененным материалом типа неопрена для надежного захвата.
- Размеры: 18.5 х 3.5 см
- Вес брутто: 120 г