Монопод Puluz PU55 создан для удобной съемки на экшн-камеры и видеокамеры. Телескопический шток из стали и пластика выдвигается от 22,5 до 80 см, позволяя снимать селфи и видео с новых ракурсов. При весе всего 112 г аксессуар легок и незаметен в рюкзаке.

Универсальная головка предлагает два режима подключения: резьбовое крепление 1/4" для камер и поворотное крепление для экшн-камер. Удобная ручка с ремешком обеспечивает надежный хват и защиту от падений. Монопод прост в использовании и позволяет легко настраивать угол камеры, становясь незаменимым помощником в путешествиях и активном спорте.