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Селфи-стик Puluz PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см

  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
  • PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
Код товара:УТ-00091909
Артикул:PU55

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Монопод Puluz PU55 создан для удобной съемки на экшн-камеры и видеокамеры. Телескопический шток из стали и пластика выдвигается от 22,5 до 80 см, позволяя снимать селфи и видео с новых ракурсов. При весе всего 112 г аксессуар легок и незаметен в рюкзаке.
Универсальная головка предлагает два режима подключения: резьбовое крепление 1/4" для камер и поворотное крепление для экшн-камер. Удобная ручка с ремешком обеспечивает надежный хват и защиту от падений. Монопод прост в использовании и позволяет легко настраивать угол камеры, становясь незаменимым помощником в путешествиях и активном спорте.