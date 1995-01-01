Селфи-стик Puluz PU55 Extendable Selfie Stick for Action Cameras, для экшн-камер, длина 22-80 см
Код товара:УТ-00091909
Артикул:PU55
Товар не найден
Характеристики
ГоловкаПоворотная головка с двумя режимами крепления
Количество секций4 секции
Быстросъемная площадкаДа (крепление для экшн-камер и резьба 1/4")
Минимальная высота22.5 см
Максимальная высота80 см
Длина в сложенном положении21.8 см
МатериалПластик, сталь
Вес112 г
Размеры21.8 × 4.2 × 1.8 см
Описание
Монопод Puluz PU55 создан для удобной съемки на экшн-камеры и видеокамеры. Телескопический шток из стали и пластика выдвигается от 22,5 до 80 см, позволяя снимать селфи и видео с новых ракурсов. При весе всего 112 г аксессуар легок и незаметен в рюкзаке.
Универсальная головка предлагает два режима подключения: резьбовое крепление 1/4" для камер и поворотное крепление для экшн-камер. Удобная ручка с ремешком обеспечивает надежный хват и защиту от падений. Монопод прост в использовании и позволяет легко настраивать угол камеры, становясь незаменимым помощником в путешествиях и активном спорте.