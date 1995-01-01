Puluz PU545B – это крепление-присоска для экшн- и VR (360°) камер, таких как GoPro HERO, Insta360, DJI Osmo и так далее. Позволяет устанавливать камеру на гладкие поверхности, такие как стекло, эмалированный металл, глянцевый пластик, не подходит для пористых, шершавых, рельефных поверхностей. Не рекомендуется использовать снаружи автомобиля во время движения: камеру может сдуть потоком воздуха, всегда используйте страховочные ремешки для безопасности. Встроенный шарнирный кронштейн позволяет свободно регулировать положение камеры.

Для установки прижмите присоску к чистой и сухой поверхности и поверните язычок по часовой стрелке из положения OFF в положение ON.

Материалы: АБС пластик, алюминиевый сплав, ПВХ.