Портативная фотостудия-бокс Puluz PU5210 позволяет фотографировать детей и взрослых в полный рост (съемка на документы, съемка для каталогов одежды), ее также можно положить на бок для съемки длинных предметов (музыкальные инструменты, большие игрушки и т.д.). Для освещения в комплекте идут 6 светодиодных панелей мощностью 40 Вт каждая (по 78 светодиодов на панели), серебристая внутренняя поверхность также обеспечивает равномерное рассеяние света. Вы можете располагать панели любым удобным способом: спереди, сзади, сбоку, выше или ниже, а также вращать их внутри корпуса для создания необходимого светового рисунка. В комплекте идет 3 сетевых адаптера со встроенными диммерами для раздельного управления яркостью. Панели обладают достаточно высокой точность цветопередачи: CRI 90, цветовая температура: дневной свет, 5500К.

Студия собирается и разбирается без специального инструмента, голыми руками. Сначала собирается трубчатый каркас, затем устанавливаются световые панели и сверху натягивается тканевый корпус. Фон крепится с помощью клипсовых зажимов: в комплекте идет 3 шт. В комплекте идет белый водостойкий фон размером 270 х 120 см. Отдельно можно приобрести фоны других цветов, подойдут универсальные тканевые или ПВХ фоны.

Весь комплект складывается в сумку, легко транспортируется и быстро готовится к съемке. Портативная фотостудия-бокс Puluz PU5210 – простой в использовании инструмент, не требующий большого опыта, разобраться с ней может даже начинающий фотограф.

Основной материал: нейлон

Количество светодиодов: 6 х 78

Световой поток: 27150 лм (макс.)

Цветовая температура: 5500К

CRI 90

Питание: 3 сетевых адаптера 100-250В, общая мощность 240 Вт

Размеры: 200 х 120 х 80 см.

Вес брутто: 13.5 кг

Размеры упаковки: 130 х 24 х 24 см

Комплектация: