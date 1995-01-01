Портативная студия-бокс Puluz PU5210 240W Photo Light Studio Box, 200х120х80 см
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Описание
Портативная фотостудия-бокс Puluz PU5210 позволяет фотографировать детей и взрослых в полный рост (съемка на документы, съемка для каталогов одежды), ее также можно положить на бок для съемки длинных предметов (музыкальные инструменты, большие игрушки и т.д.). Для освещения в комплекте идут 6 светодиодных панелей мощностью 40 Вт каждая (по 78 светодиодов на панели), серебристая внутренняя поверхность также обеспечивает равномерное рассеяние света. Вы можете располагать панели любым удобным способом: спереди, сзади, сбоку, выше или ниже, а также вращать их внутри корпуса для создания необходимого светового рисунка. В комплекте идет 3 сетевых адаптера со встроенными диммерами для раздельного управления яркостью. Панели обладают достаточно высокой точность цветопередачи: CRI 90, цветовая температура: дневной свет, 5500К.
Студия собирается и разбирается без специального инструмента, голыми руками. Сначала собирается трубчатый каркас, затем устанавливаются световые панели и сверху натягивается тканевый корпус. Фон крепится с помощью клипсовых зажимов: в комплекте идет 3 шт. В комплекте идет белый водостойкий фон размером 270 х 120 см. Отдельно можно приобрести фоны других цветов, подойдут универсальные тканевые или ПВХ фоны.
Весь комплект складывается в сумку, легко транспортируется и быстро готовится к съемке. Портативная фотостудия-бокс Puluz PU5210 – простой в использовании инструмент, не требующий большого опыта, разобраться с ней может даже начинающий фотограф.
- Основной материал: нейлон
- Количество светодиодов: 6 х 78
- Световой поток: 27150 лм (макс.)
- Цветовая температура: 5500К
- CRI 90
- Питание: 3 сетевых адаптера 100-250В, общая мощность 240 Вт
- Размеры: 200 х 120 х 80 см.
- Вес брутто: 13.5 кг
- Размеры упаковки: 130 х 24 х 24 см
Комплектация:
- Тканевый корпус
- Светодиодные панели: 6 шт.
- Трубы: 16 шт.
- Угловые соединители: 8 шт.
- Адаптеры питания: 3 шт.
- Фон: 1 шт.
- Клипсы для крепления фона: 3 шт.
- Сумка для хранения и транспортировки