Стандартный восьмиугольный софтбокс (октабокс) диаметром 95 см с креплением Bowens. Создает мягкий рассеянный световой поток, световое пятно и блики на глянцевых поверхностях по форме получаются близкими к кругу. Используется в предметной и портретной съемке, съемке fashion, каталогов и рекламы. Софтбокс состоит из натянутого на 8 спиц тканевого корпуса с металлизированной внутренней поверхностью, двух рассеивателей (внешнего и внутреннего), а также металлического кольца-адаптера. Благодаря многократным переотражениям света внутри софтбокса вся его рабочая поверхность оказывается освещена равномерно, без эффекта горячего пятна в центре. В качестве эксперимента вы можете снять один из рассеивателей или оба, это обеспечит гораздо более жесткий свет к четкими контурами объектов и глубокими тенями.

Металлическое кольцо-адаптер вращается на все 360°. В сложенном виде софтбокс не занимает много места, собирается и разбирается буквально за пару минут. Высокое качество материалов обеспечит длительный срок службы даже при интенсивном использовании.

Этот октабокс может использоваться как с импульсным светом, так и со светодиодными осветителями постоянного свечения.

В комплекте идет чехол для хранения и транспортировки.

Обратите внимание: стойка и осветитель не входят в комплект.

Вес брутто: около 1.22 кг.