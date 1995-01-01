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Софтбокс Puluz PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см

  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
  • PU5123 для накамерной вспышки, 23х23 см
Код товара:УТ-00076387
Артикул:PU5123

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Компактный складной софтбокс для накамерных вспышек с прямоугольной головкой. Одна из самых больших моделей, которые еще можно использовать прямо со вспышкой в башмаке камеры, а не на выносе. Два тканевых рассеивателя, внешний и внутренний, заставляют свет многократно отражаться внутри корпуса софтбокса, что создает в итоге более мягкое освещение: тени становятся менее глубокими, а самые светлые области - менее яркими. Для наилучших результатов мы рекомендуем вручную выставить зум вспышки в широкоугольное положение, а саму вспышку держать в вытянутой руке (используйте радиосинхронизацию или выносную колодку с горячим башмаком).

Софтбокс фиксируется на вспышке с помощью «липучки»-велкро, а в сложенном положении он помещается в небольшом треугольном мешочке, который легко помещается практически в любую фотосумку. Размеры в раскрытом состоянии: 23 х 23 х 22 см, вес: 211 г.

Основные материалы: нейлон, ПВХ