Компактный складной софтбокс для накамерных вспышек с прямоугольной головкой. Одна из самых больших моделей, которые еще можно использовать прямо со вспышкой в башмаке камеры, а не на выносе. Два тканевых рассеивателя, внешний и внутренний, заставляют свет многократно отражаться внутри корпуса софтбокса, что создает в итоге более мягкое освещение: тени становятся менее глубокими, а самые светлые области - менее яркими. Для наилучших результатов мы рекомендуем вручную выставить зум вспышки в широкоугольное положение, а саму вспышку держать в вытянутой руке (используйте радиосинхронизацию или выносную колодку с горячим башмаком).

Софтбокс фиксируется на вспышке с помощью «липучки»-велкро, а в сложенном положении он помещается в небольшом треугольном мешочке, который легко помещается практически в любую фотосумку. Размеры в раскрытом состоянии: 23 х 23 х 22 см, вес: 211 г.

Основные материалы: нейлон, ПВХ