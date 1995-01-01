Puluz PU5112 – это классический складной отражатель на стальной пружине: в сложенном виде диаметр составляет всего 30 см, в рабочем состоянии: 80 см. Имеет 5 поверхностей: белую, серебристую, золотистую, черную и белую на просвет. Может использоваться как при фото-, так при видеосъемке.

Белая поверхность: мягкий отраженный свет

Серебристая поверхность: более яркий и более жесткий отраженный свет, эффективнее в пасмурную погоду

Золотистая поверхность: аналогична серебристой, но со сдвигом цветовой температуры в теплую сторону

Черная поверхность: поглощение света для более контрастного рисунка + в роли флага

Просветная ткань: рассеивание жесткого света

Отражатели особенно ценятся фотографами, работающими на выезде: они легкие, компактные и могут использоваться самым разным образом: в руках фотографа, в руках ассистента или на стойке, с помощью специальных держателей. Они дают возможность смягчить жесткий свет от солнца или вспышки, или же подсветить лицо модели с противоположной от источника света стороны. В студии они могут использоваться как небольшая фрост-рама, блокирующий флаг или вспомогательный источник освещения. Золотистую панель часто используют в качестве основного источника света (вспышка направляется прямо в нее) для придания освещению теплых тонов (эффект «золотого часа»).