Присоска Puluz PU51 Car Suction Cup Mount, для экшн-камеры
Код товара:УТ-00091907
Артикул:PU51
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараПрисоска
Описание
Присоска Puluz PU51 — это надёжное крепление для экшн-камер с промышленным вакуумным насосом, который значительно увеличивает силу всасывания. Изготовлена из высококачественной резины и ABS-пластика, что гарантирует долговечность и надёжную фиксацию камеры на кузове автомобиля, окне, топливном баке, лодке или каяке.
Удобный переключатель позволяет быстро закрепить или снять крепление, выпуская воздух. Поворотная головка с адаптером обеспечивает регулировку угла съёмки. Вес держателя всего 56 г, размер 7.4×6.8×6.8 см.
В комплект входят кронштейн с присоской, длинный винт, адаптер для штатива и сумка для хранения. Совместима с GoPro, DJI OSMO Series, DJI OSMO Pocket 3, Insta 360 X3, зеркальными камерами и смартфонами (с держателем телефона). Идеальное решение для автоспорта и активной съёмки.