Присоска Puluz PU51 — это надёжное крепление для экшн-камер с промышленным вакуумным насосом, который значительно увеличивает силу всасывания. Изготовлена из высококачественной резины и ABS-пластика, что гарантирует долговечность и надёжную фиксацию камеры на кузове автомобиля, окне, топливном баке, лодке или каяке.

Удобный переключатель позволяет быстро закрепить или снять крепление, выпуская воздух. Поворотная головка с адаптером обеспечивает регулировку угла съёмки. Вес держателя всего 56 г, размер 7.4×6.8×6.8 см.